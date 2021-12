Deler barsk hemmelighed: Blev voldtaget i sit hjem

'Ja. Jeg er blevet voldtaget.'

I et opslag på Facebook tager tv-lægen Charlotte Bøvings hustru, Christina, nu bladet fra munden og fortæller om et overgreb, der har naget og plaget hende i over halvdelen af hendes liv – og har fyldt hende med skyld og skam.

Til Ekstra Bladet uddyber hun den voldsomme oplevelse, der fandt sted i starten af januar 1995.

– Pludselig stod der en mand i mit soveværelse. Han lagde hånden over min mund og trak en T-shirt over mit ansigt. ’Hvis du ikke gør noget, sker der ikke noget,’ sagde han. Han begyndte at røre ved mig og gav mig et kondom i hånden, som jeg skulle sætte på ham, fortæller hun og fortsætter:

– Jeg var 25 år og lige kommet hjem fra juleferie til min stuelejlighed på Frederiksberg. Jeg havde en mærkelig fornemmelse af, at der havde været nogen i lejligheden, mens jeg havde været væk, men kunne ikke sætte en præcis finger på det. Ofte sov jeg sammen med min femårige søn, men den aften blev han puttet på sit værelse, fordi jeg ville tage julepynten ned, når han var faldet i søvn. Heldigvis.

Lå helt stille

Kort efter, hun var gået i seng, vågnede Christina ved, at den i dag stadig ukendte mand stod lænet over hendes seng.

– Ved du godt, at jeg har et barn, spørger jeg, og han svarer: ’Ja, unger er søde. Jeg har set jer, når I har gået tur, men har ikke kunnet komme i kontakt med dig.’

Af skræk for at vække sin lille søn – og en højgravid nabo – lå Christina helt stille under voldtægten.

– Det er så sygt. Efter han har fået udløsning, ligger jeg bare og ryster. Han spørger, om jeg fryser, og lægger dynen over mig, fortsætter hun beretningen.

På Facebook støtter Charlotte Bøving sin hustru, Christina, med blandt andet disse ord: 'Min seje og stærke hustru tager bladet fra munden og bakker op om alle de mennesker der tidligere eller nu bliver udsat for overgreb, fysisk, mentalt & følelsesmæssigt …' Foto: Linda Johansen

Følte sig beskidt

Hendes daværende kæreste, Kim, som hun ikke boede sammen med, havde været i byen og aftalt at ringe, når han var hjemme. Han ringede et par gange forgæves, men opkaldene fik den fremmede mand til at flygte.

– Jeg følte mig så beskidt og besudlet, at jeg bare ville i bad. Det får Kim talt mig fra af hensyn til efterforskningen, siger hun og forklarer, at Kim tog med hende til undersøgelse på Retsmedicinsk Institut.

- Da jeg endelig kommer hjem og i bad, knækker jeg sammen. Jeg er helt i sort over, hvad der kunne være sket. Min største frygt var, at han vil gøre min søn noget, fortæller Christina.

Det viser sig efterfølgende, at voldtægtsmanden kom ind i Christinas lejlighed gennem køkkenvinduet, hvor hasperne var i stykker.

Svært at dele

Christina forklarer - både på Facebook og over for Ekstra Bladet - at det ikke har været nemt at dele historien, fordi følelser som skyld og skam stadig fylder for hende.

Og det vil hun gerne være med til at gøre op med.

– Det er grotesk svært at dele, fordi de tanker bliver ved at nage, siger Christina Bøving til Ekstra Bladet og fortæller, at et nært familiemedlem kort efter voldtægten gav næring til de følelser med følgende bemærkning:

’Du går også ganske udfordrende klædt.’

Hun har fortsat svært ved at slippe tanken om, hvem den aldrig pågrebne gerningsmand var.

– Jeg fik jo ikke set ham, men jeg har en fornemmelse af hans statur. Og så husker jeg følelsen af en kort, markant hårlinje i hans nakke. Så sent som for et halvt år siden gik jeg tur på Frederiksberg og tog mig selv i at kigge efter mænd, der muligvis kunne være ham, fortæller hun.