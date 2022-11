Deler billede: 'Er jeg for nøgen?'

Den tidligere vinder af 'Den store bagedyst' Annemette Voss har delt et billede af sin gravide krop på Instagram, og nu frygter hun, at platformen vil fjerne billedet på grund af deres regler om nøgenhed

'Kan man dele sådan et billede? Er jeg for nøgen?'

Sådan indleder Annemette Voss et opslag på Instagram, hvori hun har delt et billede af sig selv uden tøj på for at vise sin gravide krop.

'Hvad vil folk tænke? Tror de mon, jeg bare vil 'udstille' mig selv?'

'Alle de tanker rammer mig, nu hvor jeg poster det her billede. Men sagen er den, at jeg faktisk bare synes, billedet er pis’hamrende flot og et rigtig godt billede af den råhed og naturlighed, der følger med det at bygge et liv inde i sin krop', skriver hun videre i opslaget.

Gravid med nummer fire

Annemette Voss er gravid med sit fjerde barn, og derfor vil hun gerne dele det uden at tænke på andres holdning til det.

'Så f**k om folk synes nøgenhed er for meget. Det er bare en krop. Min krop. Mit barns hjem - lidt endnu,' lyder det i opslaget.

Samtidig frygter hun dog, at Instagram fjerne billedet igen på grund af deres rigide regler om nøgenhed. Det skriver hun efterfølgende i en såkaldt story på platformen:

'Bliver spændende, om det bliver fjernet af Instagram?'

Annemette Voss blev et kendt ansigt, da hun vandt 'Den store bagedyst' i 2013. Herefter har hun levet af blandt andet at være blogger og skrive kogebøger, mens hun også holder foredrag.

Samtidig er hun stadig jævnligt på tv - heriblandt i i 'Go' morgen Danmark' på TV 2.