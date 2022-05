Deler bryllups-planer: - Jeg er meget nervøs

Når sensommeren kommer, og kalenderen siger august, skal blogger og influencer Mascha Vang og kæresten, jægerpilot Troels Krohn Dehli, sige ja til at være sammen resten af livet ved et storstilet slotsbryllup.

Og selvom parret planlægger på livet løs, er der stadig lang vej igen, før de er klar til at gå op ad kirkegulvet.

Det kunne de fortælle, da Ekstra Bladet mødte dem forud for premieren på 'Top Gun: Maverick' tirsdag aften.

- Det går rigtig godt. Det er så spændende, og det tager meget tid, lød det fra Mascha Vang om planlægningen

- Invitationerne er dog ikke ude endnu, så langt er vi heller ikke, men det bliver så fedt, sagde hun videre.

Gæsterne kan dog se frem til at blive inviteret til et både smukt og elegant slotsbryllup, når invitationerne rammer deres postkasse.

Mascha Vang var bestemt klædt på til lejligheden, da hun og Troels Krohn Dehli troppede op til premieren på 'Top Gun: Maverick'. Foto: Emil Agerskov

Spændt og nervøs

Selvom alt tilsyneladende skrider fremad, er det ikke uden nerver, at parret ser frem til den store dag.

- Jeg glæder mig sindssygt meget, men jeg er også meget nervøs. Det er jo en stor dag, og jeg ved, at jeg kommer til at blive meget rørstrømsk, men jeg håber, det hele går, sagde Troels Krohn Dehli, inden Mascha Vang kunne supplere:

- Jeg er nok mere spændt, end jeg er nervøs. Jeg glæder mig helt vildt til at komme i kjolen, og så håber vi bare, at vejret bliver godt. Hvis man overhovedet må sige det uden at jinxe noget.

Mascha Vang og Troels Krohn Dehli fandt kærligheden tilbage i 2018. Tidligere har Mascha Vang blandt andet dannet par med Nicolas Kiesa, som hun har datteren Hollie Nolia sammen med.