Deler glædelig nyhed: 'Hun tog røven på mig'

Michelle Kristensen skal giftes med kæresten, Pernille Wass, afslører hun. Frieriet skete præcis tre år efter, at de faldt for hinanden med et brag i 2020

Den kendte sundhedsekspert og iværksætter Michelle Kristensen, kendt fra bl.a. 'Go' Morgen Danmark' og 'Vild med dans', skal giftes med sin kæreste Pernille Wass.

Det skriver hun på sin Instagram-profil.

'If you liked it then you shoulda put a ring on it. ....and she did️!', skriver hun og citerer dermed en strofe fra Beyonce-hittet 'Single Ladies'.

'På vores treårsdag tog hun røven på mig og hev en ring frem. Jeg elsker hvert et sekund med den ring på min finger. Du og jeg', lyder teksten, som er lagt op tirsdag aften ledsaget af et billede af Michelle Kristensen selv med ringen på fingeren.

Se det her.

'Love love love'

Nyheden har fået en lang række kendte personer til tasterne.

'Stort tillykke til jer, smukke', skriver den netop pensionerede svømmer Pernille Blume, som Michelle Kristensen kender fra sin deltagelse i 'Vild med dans'.

'Ej, hvor skønt. Stort tillykke med hinanden', skriver Rikke Hørlykke.

Sara Bro vil også være med: 'Åååååååhhhhhhhhh, love love love', kommenterer DR-radioværtinden.

Michelle Kristensen har tidligere været sammen med mænd, men erklærede i 2020 sin kærlighed til Pernille Wass.

'Pernille kom pludselig dumpende ned fra himlen som det fineste og dejligste menneske. Hun fylder mig med glæde, grin, gode (okay også virkelig dårlige!) jokes, kærlighed, og forsøger at opdrage mig til at blive mere kulturel', skrev Michelle Kristensen blandt andet i opslag dengang.

Ekstra Bladet har kontaktet Michelle Kristensen for en uddybende kommentar til den glædelige nyhed, men hun er ikke vendt retur i skrivende stund.