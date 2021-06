Deler glædelig nyhed

Tv-værten Sofie Østergaard Larsen skal være mor for tredje gang.

Det skriver hun på Instagram, hvor hun har delt et billede af sig selv, med hænderne placeret på den runde mave.

'I alt, hvad jeg laver, lægger jeg dedikation og hjerteblod. Men jeg må indrømme, at enkelte projekter er fyldt med en smule mere kærlighed end andre. Det er tilfældet med mit kommende projekt, som vi lancerer i efteråret. Jeg har skabt det i kærligt samarbejde med @sebastianrichelsen og forventer at det bliver akkurat så succesfuldt som vores to tidligere projekter!', skriver hun.

De to tidligere projekter hun henviser til er sønnerne Villy og Geo, på henholdsvis 5 og 3 år, som hun har sammen med sin forlovede Sebastian Richelsen.

Her ses Sofie Østergaard sammen med kæresten Sebastian Richelsen. Foto: Anthon Unger

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Sofie Østergaard Larsen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.