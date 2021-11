Deler glædelig nyhed

Influencer og forfatter Cana Buttenschøn smiler til op over begge ører i dag - og det med god grund.

Hun har nemlig været til kontrol på Rigshospitalet i forbindelse med den livmoderhalskræft, der blev opdaget under fødslen af hendes tredje barn i sommer.

I et oplsag på sin Instagram-profil jubler 32-årige Buttenschøn over, at der ikke længere er spor af kræften tilbage hos hende.

'Sådan her. Sådan har jeg det nu. Jeg er trådt ud fra opgang 5 på Rigshospitalet med verdens bedste svar på mit spørgsmål til lægen om, hvorvidt der slet ikke er mere kræft at finde hos mig. 'Ikke det fjerneste', sagde hun. Ikke det fjerneste. Hold kæft, hvor er det bare nogle pissefede ord!!!'

Cana Buttenschøns glæde er heller ikke til at tage fejl af, da Ekstra Bladet taler med hende om den glædelige nyhed.

- Jeg er mest af alt bare lettet og glad for, at behandlingen har virket efter hensigten, fortæller hun.

Kræftknuden var på størrelse med et barnehoved, men allerede måneden efter kunne Cana Buttenschøn melde ud, at hun var færdigbehandlet og derfor endelig kunne amme sin datter.

Og i dag kan den unge mor til tre nu roligt fortsætte sit liv uden yderligere bekymringer om sygdommen, da hun ikke har fået et tilbagefald, som dagens kontrol har vist.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør blandt andet om de voldsomme sager fra DR's pigekor i Ekstra Bladets nye podcast 'Kvindetribunalet' med Anna Thygesen.