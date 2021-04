Deler hudløst ærligt billede

Et ansigt uden makeup og uden filter.

Det er ikke hverdag på den tidligere MGP-stjerne Anne Gadegaards profiler på de sociale medier, hvor hun altid er velklædt, har håret sat og makeuppen på plads.

Men på et nyt billede viser hun sit ansigt frem helt uden makeup og filter. Det gør hun for at vise, hvordan hun i virkeligheden ser ud bag filter og makeup og samtidig for at vise de hudproblemer, som hun også kæmper med.

Efter hun har delt billedet, er det væltet ind med positive reaktioner, og i den forbindelse fortæller Anne Gadegaard til Ekstra Bladet mere om, hvorfor det var vigtigt for hende at dele billedet.

- Jeg har i lang tid døjet med de her hudproblemer, som er kommet efter min graviditet, og jeg har gjort meget ud af at skjule det og har været ked af det, når jeg har set mig selv i spejlet, siger Anne Gadegaard og fortsætter:

- Jeg har længe haft lyst til at være ærlig omkring det, men jeg har holdt mig tilbage, fordi jeg generelt synes, at folk er meget hurtige på tasterne til at kommentere på sociale medier, når det handler om sårbare emner, og selvom, der kommer mange positive kommentarer, så er det altid de negative, som man husker bedst, desværre, siger hun videre.

Her ses Anne Gadegaards problemer med huden. Foto: Privat

Alligevel besluttede Anne Gadegaard sig efter en del overvejelser for at dele billedet.

- Og det er jeg virkelig glad for, for nu kan jeg jo se, hvor mange der virkelig kan relatere til det her, og det er også utroligt dejligt at vide, at man ikke er alene om det. Jeg har fået så mange beskeder fra folk, der har de samme problemer, siger hun og fortsætter:

- Det er egentlig meget overvældende, for jeg havde aldrig troet, at der var så mange, der ville skrive, siger Anne Gadegaard, der håber, at hun kan blive bedre til at dele ud af de sårbare emner på sine sociale medier i fremtiden.

- Jeg vil jo gerne gå forrest, når jeg har den her platform, og jeg er også træt af, at jeg hele tiden skal gå og skjule det og føler, at jeg gemmer mig. På den måde vil jeg gerne være med til at bryde et tabu, selvom der stadig er lang vej for mig endnu.

- Jeg går for eksempel stadig med højhalset bluse for at skjule det og dækker det med pudder, når jeg går ud og handler, og det med min hud er stadig et ømt punkt for mig, men det her er et godt skridt på vejen i min proces også, og det giver mig lyst til at vise mere ærligt frem af mig selv og ikke at gemme mig, så det håber jeg, jeg kan blive bedre til, lyder det fra Gadegaard.

Gadegaard er mest kendt fra MGP, hvor hun vandt tilbage i 2003 med sangen 'Arabiens drøm'. Siden har hun blandt andet medvirket i Dansk Melodi Grand Prix, og til daglig arbejder hun som influencer.