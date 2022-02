Deler mavebillede: 'Vildeste følelse'

Der er smil til op over begge ører hos realitydeltageren Katrine Hoffmann.

Hun kan nemlig afsløre på Instagram, at hun er gravid.

Det gør hun med et fint billede, hvor man kan se den tidligere 'Paradise hotel'-stjerne i badetøj.

'Eftersom at SE og HØR har ramt min DM efter et anonymt tip, tænker jeg at det vidst er på tide at jeg, og vi, kommer med en 'lille' afsløring…

JEG ER SGU GRAVID', skriver hun glad.

Der er tale om en helt fantastisk tid for Katrine Hoffmann.

'Vildeste følelse endelig at “kunne” råbe det ud til hele verden.Til sommer melder vores smuksak sin ankomst, og vi glæder os! Vildt at kunne sige, at man bliver forældre i 2022', lyder det.

Selvom graviditeten ikke var planlagt, er parret ellevilde over den kommende familieforøgelse.

'Selvom at du ikke var planlagt, så har du aldrig været mere ønsket - vi ses til juli, baby L', skriver hun afslutningsvist.

Parret er meget glade for tiden. Foto: Privat

Mødtes på datingapp

Katrine Hoffmann har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at hun har fundet kærligheden med Jannik, som hun mødte over Tinder.

- Det startede jo egentlig med et overfladisk Tinder-match, hvor jeg så ham og tænkte, at han var da noget af en laber trænings-dude, som jeg godt kunne tænke mig at udforske lidt mere.

- Så skrev vi sammen i nogle uger og mødte så hinanden første gang til en fest i Nyhavn, og siden da begyndte vi at se mere og mere til hinanden, lød det.

Parret har kendt hinanden i lidt over et år.