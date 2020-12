Deler sødt mavebillede

Det er med stor sandsynlighed en meget sød juletid hos blogger og jordemoder Cana Buttenschøn og Simon Thrane.

De to har nemlig afsløret, at de venter sig et barn sammen.

Det gør de på det sociale medie Instagram.

'V i er - endnu engang - taget på hotel for at fejre hjerternes fest. Uden andre end hinanden (og Martha). Det helt særlige denne gang er dog, at det bliver vores sidste gang, helt alene. FOR VI SKAL HAVE EN BABY!', lyder det i opslaget.

I forvejen har Cana to sønner med sin tidligere mand Thomas Buttenschøn, som hun var gift med i 7 år.

De to gik fra hinanden i 2017.

Året efter fandt Cana sammen med kokken Simon Thrane, som hun nu venter barn med.

De to mødte hinanden på Simons restaurant Trio.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Cana Buttenschøn, der fortæller, at hun ikke har yderligere kommentarer til graviditeten.