Deler stor hemmelighed

Lykken er stor hjemme hos den tidligere svømmer Lotte Friis, der i dag arbejder som radiovært på P4.

Hun og manden, Christoffer Schnack, skal nemlig være forældre for første gang.

Det fortæller de begge på Instagram.

'Jeg har trukket stikket her på Instagram det seneste stykke tid. Det har der været en helt særlig grund til. Jeg er gravid', skriver 33-årige Lotte Friis i et opslag, hvor hun og manden stolt viser et scanningsbillede frem.

I opslaget fortæller Lotte Friis ligeledes, at de venter sige en pige.

'Christoffer og jeg skal til juli være forældre til en lille pige! Vi glæder os så meget til at udvide familien til sommer', skriver hun.

Kan ikke vente

Til Ekstra fortæller Lotte Friis, at hun og kæresten næsten ikke kan vente på, at tiden nærmer sig.

- Vi er bare super, super glade og lykkelige, og vi kan slet ikke vente til, at det bliver sommer, griner hun og fortsætter:

- Det er første gang for os begge to. Jeg glæder mig meget, men samtidig er jeg jo også lidt skræmt, for pludselig har man et helt menneske, man skal passe på. Men lige nu tror jeg bare, at vi er så glade, at bekymringen først melder sig, når tiden kommer.

Selvom parrets datter først melder sin ankomst til juli, er de så småt begyndt at fundere over mulige navne.

- Vi er begyndt at snakke lidt om det, men vi har ikke lagt os fast på noget endnu. Jeg har nogle navne, som jeg godt kan lide, og Christoffer har sine, så det gælder jo også lige om at blive enige, fortæller Lotte Friis.

Kæmper med kvalme

Lotte Friis lægger samtidig ikke skjul på, at hun den seneste tid har haft det enormt dårligt som konsekvens af de lykkelige omstændigheder.

- Siden november og helt til nu - der er nogle dage, der stadig er ret slemme. Virkelig meget kvalme og opkast, og så er der enkelte dage, hvor jeg faktisk har det helt normalt. Det har været lidt op ad bakke, men det er ligesom nemmere at overskue, når man ved, hvad der kommer ud af det i sidste ende, fortæller hun.

Ægteparret glæder sig meget til at blive forældre for første gang. Foto: Claus Bonnerup

Parret blev gift tilbage i oktober 2020 i Egebæksvang Kirke i Espergærde. De stod offentligt frem som kærester i 2017, efter de mødte hinanden tilfældigt et par måneder tidligere i en metro.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør årets første udgave af Kvindetribunalet herunder eller i din podcastapp. Det handler om Christian Eriksen, Støjberg og en radiokanal i fåreklæder.