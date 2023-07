Deler stor hemmelighed

Der sker dejlige ting i 38-årige Sys Bjerres liv i øjeblikket.

Sangerinden afslører nemlig, at hun for et par måneder siden blev mor til en lille datter sammen med sin mand, David Maman.

- Vores vidunderlige datter kom til verden for et par måneder siden, siger hun til Se og Hør.

Sys Bjerre og David Maman sagde ja til hinanden sidste år.

- Jeg kan bekræfte, at vi blev gift den 9. juli 2022 ved et fantastisk bryllup i vores have på Stevns. Han hedder David Maman, og jeg hedder nu Sys Maman, har sangerinden, der især er kendt for sangen 'Malene', tidligere sagt til Se og Hør.

Sys Bjerre er især kendt for hits som 'Malene' og 'Kegle'. Foto: Anthon Unger

Forlovet efter fire måneder sammen

Tilbage i juli 2021 blev Sys Bjerre - nu Maman - forlovet med David Maman.

Det fortalte hun i programmet 'Drømmesengen' på Radio4.

- Vi havde fire-måneders dag i går, men vi har kendt hinanden i 17 år. Det er også sjovt det der med, at folk får børn helt vildt meget, men når man så siger, man vil giftes, så er de sådan: 'Uh, ej det virker lidt voldsomt,' sagde hun.

Kort inden forlovelsen kunne Ekstra Bladet afsløre, at Sys Bjerre og musikeren Peter Lützen var gået fra hinanden.

I den forbindelse fortalte hun, at hun havde fundet sammen med David Maman, og at de var flyttet sammen.

I dag bor parret på Stevns.