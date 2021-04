Deler stor nyhed: 'Det var en sej kamp'

Smilene er store, og øjnene er muligvis trætte hjemme hos kokken Dak Wichangoen, der i øjeblikket er aktuel i 'Masterchef' som dommer.

Fredag blev hun nemlig mor for første gang sammen med kæresten, Anders.

Det skriver hun i et opslag på sin Instagram-profil, hvor hun også stolt viser deres lille datter frem.

'Så er det mandag igen, og sikke en vild weekend Anders og jeg lige har haft. Vi sidder tilbage med en følelse af, at vi har været på den fedeste og vildte druktur. Lidt omtåget men ved at det var fedt og at du helt sikkert ville gøre det igen', lyder det indledende fra Dak Wichangoen.

Siger op som køkkenchef: Nu skal hun være mor

'Masterchef'-dommeren fortæller videre, at deres lille datter, der har fået navnet Lily Gjørtler Wichangoen, kom til verden fredag morgen - 11 dage før termin med en vægt på 2500 gram.

Og selvom fødslen var hård, er det hele gået godt, fortæller den kendte kok.



'Det var en sej kamp på trods af hendes størrelse at få hende til verden, men alt endte godt. Anders var en fantastisk støtte!', skriver Dak Wichangoen og fortsætter:

'Jeg vil gerne takke Skejby sygehus' fødselslsafdelingen og deres skønne personale for at give Anders og jeg en meget positive og uforglemmelig fødsel. I var fantastiske', lyder det videre.

Nu kan Dak kalde sig mor. Foto: Sarah Christine Nørgaard/Ritzau Scanpix

Sagde op

Et par uger inden fødslen talte Ekstra Bladet med Dak Wichangoen, og her fortalte hun, at hun har og Anders kort inden var flyttet sammen og var ved at gøre klar til den lille nys ankomst. Det betød også, at Dak var rykket fra København til Aarhus.

Samtidig havde hun taget en afgørende beslutning: Hun har nemlig valgt at sige sit job op som køkkenchef på Michelin-restauranten Kiin Kiin i København for at fokusere på at være mor.

- De, som kender mig godt, ved, at jeg går ind til de ting, jeg laver, med 350 procent. Om det er mit job eller om det er titlen som mor. Det er den måde, jeg arbejder på, så jeg kan ikke begge ting lige nu. Jeg elsker at være i restauranten og være sammen med gæsterne, men det kan jeg ikke gøre nu, når jeg skal have et barn. Så jeg ville føle, at jeg svigtede begge dele og få dårlig samvittighed, lød det fra Dak i den forbindelse.

Har du også undret dig? Her er forklaringen

- Jeg glæder mig så meget til bare at være mor. Jeg har glædet mig så længe. Det er et ønske, jeg har haft i lang tid. Jeg er 34 år, så det er også på tide. Så jeg ser bare så meget frem til at lære min lille ufødte datter at kende og bare være i det, lyder det videre.

I øjeblikket kan du se Dak Wichangoen i aktion hver mandag-fredag i 'Masterchef' på TV3.