Deler stor nyhed: Er blevet forældre igen

Fares Fares og kæresten Clara Hallencreutz er blevet forældre for anden gang

2021 har været et helt særlig år for skuespilleren Fares Fares, der bedst er kendt for rollen som Assad i de første film om 'Afdeling Q', og hans kæreste, den 11 år yngre model Clara Hallencreutz.

De to er nemlig blevet forældre for anden gang til endnu en lille dreng, der kom til verden tilbage i maj.

Det afslører Clara Hallencreutz på sin Instagram-profil.

'2021 - Året hvor tre blev til fire. Godt nytår', skriver hun til et billede, hvor hun og Fares Fares står med deres to sønner nytårsaften.

I et opslag fortæller Clara Hallencreutz, at sønnen har fået navnet Tino.

Ikke kun chokolade

Parrets første søn, Ziggy, kom til verden i 2019.

– Det er ikke kun chokolade, der er i maven ... Kan ikke vente med at møde dig! Næsten halvbagt, skrev Fares Fares’ kæreste på Instagram, da de afslørede graviditeten.

Her delte hun et billede af skuespilleren, der holder om babybulen.

Fares Fares var med i de første fire film om 'Afdeling Q', hvor Nikolaj Lie Kaas havde hovedrollen. Foto: Mogens Flindt

Parret gjorde noget særligt ud af det, da de skulle afsløre, om de ventede en dreng eller en pige.

I en chokoladekage med teksten 'Boy or girl?' på toppen, som de viste frem på Instagram, gemte sig blåt fyld, som gjorde det klart, at de ventede sig en dreng.

– Vi er fuldstændig blæst bagover af den gigantiske kærlighedsbombe i forbindelse med mit sidste opslag (det er måske hormonerne, men jeg begyndte at græde som en baby), lød det i den forbindelse fra Clara.