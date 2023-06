Deler stor nyhed: Et barn trumfer alt

Komponist Phillip Faber er blevet far for anden gang

Der er stor jubel og glæde hjemme hos den folkekære komponist Phillip Faber disse dage, og det skyldes ikke kun det varme sommervejr.

Phillip Faber og hustruen, Selma Mongelard Faber, kan nemlig nu kalde sig forældre til to drenge. Over for Ekstra Bladet fortæller Phillip Faber, at familien har fået en ny, flot fyr.

'Der var termin 18. juni, og jeg havde to koncerter med DR Vokalensemblet 15. og 16. juni, som jeg skulle dirigere i Svendborg og København, så jeg må indrømme, at det var lige på et hængende hår. Der stod en anden dirigent klar i kulissen til at springe til, hvis vandet nu skulle gå midt i det hele,' skriver Philip Faber til Ekstra Bladet og forsætter:

'Jeg har også måttet trække mig fra en koncert, jeg skulle dirigere med Aalborg Symfoniorkester Sankt Hans aften, men heldigvis har alle været så søde og forstående – et barn på vej trumfer alligevel alt andet.'

Sammen med Selma Mongelard Faber har Phillip Faber i forvejen femårige August.

Hvad skal han hedde?

Lillebror kom til verden 21. juni og lod sig derfor vente på sig et par dage efter termin, men det er ikke ensbetydende med, at parret har haft tid til at finde på et navn.

'Vi har ikke et navn klar endnu, men må snart finde på ét, for August foreslår kun navne fra Pokémon-universet, og det fungerer måske knap så godt', skriver Philip Faber.

Phillip Faber mødte sin Selma Mongelard Faber for otte års tid siden, da de var kolleger på DR. Siden er parret blevet gift.

De lever begge af og for musikken.