Deler stor nyhed: - Jeg græd af glæde

Philip May og Simone Hvenegaard er blevet forældre for første gang

Realitystjernen Philip May er træt, men også ét stort smil.

Tirsdag morgen klokken 7.03 blev han og kæresten, Simone Hvenegaard, forældre til deres første barn, da Vilmar kom til verden seks dage før termin. 4300 gram stor og 56 centimeter lang.

Jubler: Drømmen er gået i opfyldelse

Det bekræfter Philip May over for Ekstra Bladet. Han fortæller, at fødslen gik i gang klokken 23 mandag.

- Det er så surrealistisk, samtidig med at man er overvældet af følelser og kærlighed. Jeg græd af glæde, da han kom ud. Det er en drøm, der lige pludselig går i opfyldelse, fortæller Philip May, der er ved at boble over af lykke.

Simone med lille Vilmar efter fødslen. Privatfoto

Fødslen foregik dog ikke helt udramatisk. Da parret kom ind på fødestuen, begyndte en kamp, der langsomt tappede den endnu ufødte søn for kræfter, fortæller realitystjernen.

- Langt størstedelen af fødslen gik med, at Vilmar ikke gad lægge sig ned i bækkenet, så omkring klokken syv havde han ingen kræfter tilbage, og der måtte en sugekop til. Det var en meget speciel oplevelse, da der kom stormende virkelig meget personale ind. Men han kom ud.

Simone Hvenegaard og Philip May er blevet forældre. Foto: Anthon Unger

Stolt af Simone

Han sender de største roser, man kan sende, i retning af kæresten, Simone Hvenegaard, der kæmpede som besat hele fødslen igennem.

- Er du gal, hvor har jeg meget respekt for den kvinde. At hun kan blive ved og ved og ved i det smertehelvede og samtidig holde humøret højt og have overskud, siger Philip May og runder af med et stort smil:

- Hun er 100 procent den sejeste, jeg har mødt, og at kunne kalde hende min kæreste gør mig stolt. Jeg kan kalde mig far. Det er det fedeste nogensinde.

Blotter sig fuldstændigt

Rammerne for lille Vilmar blev sikret i starten af måneden, da parret, som mødte hinanden i realityprogrammet 'Paradise Hotel', flyttede i hus i Slagelse.