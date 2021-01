Deler stor nyhed: Jeg sagde ja!

Bryllupsklokkerne ringer i den nærmeste fremtid for den tidligere FCK-legende Michael Mio Nielsen og erhvervskvinden Lotte Reimar, der ligeledes er skribent for Ekstra Bladet.

Michael Mio Nielsen har nemlig været på knæ og har friet til Reimar.

Det afslører Reimar på Instagram, hvor hun har delt et billede af en stor diamantring med ordet 'Ja'.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Reimar de glædelige nyheder.

- Det var simpelthen så fantastisk, siger hun med et stort smil og fortsætter:

- Vi er lige flyttet i en stor lejelejlighed, og den dag, vi fik lejligheden, som også var vores to-års-dag, valgte Mio at fri til mig midt i flyttekasserne. Jeg skulle slet ikke tænke over det. Det var bare et stort rungende ja. Jeg sagde ja med det samme! Det er simpelthen så fantastisk, og jeg blev så glad og overrasket, siger Reimar og fortæller, at hendes forlovelsesring er den flotteste ring, hun 'nogensinde har set'.

Lotte Reimar og Michael Mio Nielsen skal giftes. Privatfoto

Har ikke travlt

Parret er allerede i fuld gang med at tale om, hvordan de gerne vil have, at deres bryllup skal være, men samtidig har de ikke travlt, forsikrer Reimar.

- Vi har selvfølgelig talt om det, men vi har ikke lagt faste planer endnu. Vi vil gerne have, at det er inden for den nærmeste fremtid, men samtidig vil vi også gerne have, at det er på den anden side af det her coronarestriktionshelvede, så vi kan have alle dem med, som vi gerne vil. Vi har ikke så travlt, at vi vil risikere at skulle aflyse eller udskyde det. Men så snart det kan lade sig gøre, siger Reimar.

Ifølge Reimar er der ikke taget de store beslutninger om brylluppet, men i en kirke bliver det nok.

- Det kunne jeg forestille mig, at det blev. Vi er meget positive omkring, at det skal foregå i en kirke, og vi har ikke et alternativ, der står og banker på. Så det er helt klart en mulighed, siger hun og fortsætter:

- Og så skal det selvfølgelig være en stor fest, siger hun med et smil.

Lotte Reimar lægger da heller ikke skjul på, at hun indtil nu er godt tilfreds med, hvordan 2021 har artet sig for hende.

- Det er et nyt år, vi har fået en coronavaccine til landet, og nu skal vi giftes. Det kunne ikke blive bedre, siger hun og nævner også parrets nye bolig som endnu en positiv ting:

- Vi har fået denne her lækre lejelejlighed i Hellerup. Vi er ved at være godt på plads, og så lejer vi lejligheden, indtil vi finder ud af, hvad vores næste fælles drøm er. Skal vi bygge hus, bo på landet, flytte til udlandet, eller hvad skal vi? Men for nu skal vi bare nyde hinanden. Vi er meget glade, siger hun videre.