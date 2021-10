Deler stor nyhed: Jeg skal giftes

Tv-kendissen og modellen Amalie Wichmann, der blandt andet er kendt fra realityprogrammet 'De tre Wichmanns', svæver i øjeblikket på en lyserød sky.

Hendes kæreste, Don Stefano, har nemlig været på knæ, og 31-årige Amalie Wichmann har sagt ja.

Dermed skal de to snart giftes.

Det afslører Wichmann på Instagram.

Her har hun ligeledes delt en video af det romantiske frieri, der foregik under varmere himmelstrøg i Marrakech i Marokko.

'Den mest romantiske dag i mit liv. Det kommer til at føles lidt anderledes at have mine klipklapper på i fremtiden', skriver Wichmann med henvisning til sine pink klipklappere med teksten 'Wife of Don'.

Amalie Wichmann skal giftes. Foto: DL/NR

Romantisk frieri

I videoen kan man se, hvordan parret først er ude at flyve i luftballon over den marokkanske ørken, hvorefter de nyder et måltid i ørkenen i romantiske omgivelser.

Her danser de blandt andet og lytter til en række lokale spille musik.

Dernæst ser man, hvordan Wichmanns kæreste frier til hende, og at hun storsmilende siger ja, inden hun får placeret en gigantisk diamantring på sin finger.

Under opslaget vælter det ind med lykønskninger fra Amalie Wichmanns kendte venner og kolleger.

'Omg - tuder', skriver skuespiller og model Sus Wilkins.

'Jeg døøøøør. I er verdens bedste', skriver DR-vært Maria Jencel.

'Tillykke', skriver rapperen Kesi efterfulgt af en række hjerter.

I programmet 'De tre Wichmanns' kunne man følge Amalie Wichmann og hendes to ældre brødre. Foto: DL/NR

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Amalie Wichmann, men det har i skrivende stund ikke været muligt.