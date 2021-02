Deler stor nyhed: Molly Egelind er gravid igen

33-årige Molly Egelind er gravid.

Det fortæller den populære 'Sygeplejeskolen'-skuespiller i et opslag på Instagram, hvor hun viser maven frem.

'Nu kan det ikke rigtig skjules længere - vi bliver én mere i kærlighedsflokken i 2021,' skriver hun på det sociale medie og fortsætter:

'Inden fotoshootet til min nye kollektion for @mayflowerknitting stak babybulen altså for meget frem, så jeg droppede at prøve at skjule det længere,' fortæller hun videre.

Molly Egelind, som tv-seerne også fik lov til at opleve i 'Vild med dans' i 2018, hvor hun dog måtte se sig slået i finalen, har i forvejen datteren Ellinor med sin mand, Benjamin Hasselflug, som også er skuespiller.

Datteren kom til verden i 2014, og to år senere sagde skuespillerparret ja til hinanden og blev gift.

Historien melder endnu intet om, hvilket køn parret venter denne gang, eller hvornår de forventer, at han eller hun kommer til verden.

Friede efter skænderi

Molly Egelind, der som efternavnet antyder er datter af skuespiller og komiker Søs Egelind, har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, hvordan det foregik, da Benjamin Hasselflug friede til hende.

- Vi havde et skænderi og kom efter mange timer frem til, hvad det handlede om, og hvorfor jeg var ked af det, sagde hun og fortsatte:

- Jeg havde bildt mig selv ind, at Benjamin ville gå fra mig, og så stoppede han op, forlod lokalet og kom tilbage nogle minutter senere med en forlovelsesring, han havde haft liggende i over et halvt år.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Molly Egelind, men det har endnu ikke været muligt.

