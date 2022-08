Deler stor nyhed: Nu er de kærester

Philip Berg og Frederikke Victoria Olsen-Kludt fandt kærligheden nede i Caribien, da de begge deltog i 'Bachelor'.

Da de kom hjem til Danmark fortsatte parret med at date hinanden, men efter et stykke tid hjemme i Danmark fandt parret hurtigt ud af at date i hemmelighed hjemme i Danmark er knap så gnidningsfrit som i Caribien. De havde brug for at finde sig selv og besluttede derfor at holde en pause.

I løbet af sommeren kunne de begge dog bekræfte over for Ekstra Bladet, at de var begyndt at date igen, men at de ikke havde travlt med at blive kærester.

Men nu er de altså blevet kærester.

Det fortæller de til Ekstra Bladet på den røde løber til forpremieren på 'Alle for fire'.

- Vi har taget det i vores tempo. Og nu føltes det rigtigt. Det hele har været meget kæresteagtigt. Så det var på tide med den titel, siger parret til Ekstra Bladet og fortæller, at de skal bruge resten af sommeren sammen. Philip Berg har en surfervan som de skal køre rundt i.

Parret har lige været af sted på Smukfest sammen med de andre kvinder fra 'Bachelor', men der kunne de altså ikke bekræfte, at de var kærester.

