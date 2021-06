Deler stor nyhed: - Vi glæder os helt vildt

Den kendte DR-vært Erkan Özden og hustruen Züleyha bliver snart forældre for tredje gang.

Til efteråret byder familien nemlig velkommen til en lille ny.

Det fortæller 43-årige Özden og 40-årige Züleyha i et interview med Billed-Bladet.

- Vi venter vores tredje barn, og vi glæder os helt vildt. Det er ni år siden sidst, så det er en efternøler, vi skal have, fortæller Züleyha til ugebladet.

Ægteparret har i forvejen en datter på 12 og en søn på 9 år. De blev gift i 2008 og havde forinden mødt hinanden på en uddannelsesmesse.

Özden har i mange år været vært på TV Avisen. Foto: Agnete Schlichtkrull/DR

Tog orlov

Özden er for nylig vendt tilbage til sit job på TV Avisen, efter han har haft et længere orlov, hvor han har viet sin tid til familien.

- Jeg håber at bruge en masse tid med børnene, men skal også gøre en lille e-bog mere færdig om fake news. Et problem der er stukket helt af under coronakrisen. Og hvis der bliver plads til at bygge et skur om, så er lykken gjort, har han tidligere fortalt til Billed-Bladet.

Nu byder den kommende tid også på en familieforøgelse for den garvede vært.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Özden, men det har i skrivende stund ikke været muligt.