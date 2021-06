Deler stor nyhed: Vi skal giftes

I 2019 måtte landmanden Martin Rathkjen gå tomhændet hjem uden at have fundet kærligheden efter sin deltagelse i 'Landmand søger kærlighed'.

Siden fandt han dog kærligheden på ny og faldt pladask for Ann, som han i dag danner par med.

Siden er de to blevet forældre, men det er ikke den eneste store nyhed fra parret.

For nylig gik Martin Rathkjen nemlig på knæ for Ann, og heldigvis sagde hun ja.

De to skal derfor snart giftes.

Det afslører han på sin Instagram-profil, hvor han ligeledes har delt et billede af Anns hånd, der er prydet af en forlovelsesring.

Under billedet vælter det ind med lykønskninger til parret.

Herunder fra vært på 'Landmand søger kærlighed', Lene Beier.

'Tillykke med kærligheden', skriver hun efterfulgt af en masse hjerter.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Martin Rathkjen, men han er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Fandt kærligheden efter

I efteråret 2019 løb 'Landmand søger kærlighed' over skærmen med den sønderjyske bonde, der i programmet fandt sammen med Grand Prix-fanen Mila.

Forholdet holdt dog ikke, da kameraerne slukkede.

- Mila og jeg snakker ikke rigtig sammen længere. Da vi lærte hinanden at kende, og hverdagen for alvor gik i gang, passede vi bare ikke sammen alligevel. Det var ærgerligt, men det er jo bare sådan, det er. Vi havde det godt i programmet, men så var det, som om det hele aftog lidt, jo mere vi lærte hinanden at kende, sagde Martin Rathkjen til Ekstra Bladet i november.

Martin skal inden længe giftes. Foto: Anthon Unger

Det forliste forhold fik Martin Rathkjen til at gå på Tinder, og der sagde det for alvor klik.

- Jeg er begyndt at se en sød pige. Det er rigtig godt indtil videre. Vi har kun set hinanden i fem uger, så det er stadigvæk meget nyt, men vi har set hinanden meget, og det tegner super godt indtil videre, fortalte tv-landmanden i starten af året til Ekstra Bladet.

Senere bekræftede han så, at han og den nye flamme skulle være forældre.

- Det er en dreng. Og jeg glæder mig meget til han kommer, sagde han i den forbindelse til Ekstra Bladet.

