Deler stor nyhed: 'Vild med dans'-stjerne forlovet

Der lyder bryllupsklokker i det fjerne for den professionelle danser Frederik Nonnemann og kæresten, Mikkel Dahlstrøm.

Parret, der har været sammen siden 2019, har delt den glædelige nyhed i et opslag på Instagram, hvor man kan se de flotte forlovelsesringe på fingrene.

I kommentarsporet er det da også allerede væltet ind med lykønskninger fra kendte og ukendte følgere.

'NEJ I TO. Kæmpestort tillykke med jeres kærlighed - I er for dejlige!! Elsker det', skriver musiker og tidligere 'Vild med dans'-deltager Freja Kirk i kommentarsporet.

'Ej ej ej. Hvor er det vidunderligt!!! Tillykke!!!!', skriver skuespiller Ditte Ylva, mens også forretningskvinde og Nonnemanns tidligere dansepartner Birgit Aaby, model Philine Roepstorff og 'Bagedyst'-darling Ditte Julie Jensen er blandt dem, der har ønsket tillykke.

Annonce:

Børn med YouTuber

Frederik Nonnemann har tidligere været en fast del af holdet af professionelle dansere i 'Vild med dans'. Her har han blandt andre svinget musiker Sharin Foo, tv-vært Lene Beier og YouTuber Julia Sofia Aastrup rundt på dansegulvet i TV 2-studiet.

Og lige præcis Julia Sofia Aastrup fik Frederik Nonnemann efterfølgende et tæt forhold til. Så tæt, at han i 2020 kunne afsløre i tv-programmet 'Til middag hos', at de havde talt om at få børn sammen og starte en regnbuefamilie engang i fremtiden.

Julia Sofia Aastrup og Frederik Nonnemann blev tætte venner efter 'Vild med dans'. Foto: Anthon Unger

Om det stadig er på tapetet, nu hvor den 32-årige danser også kan se frem til et bryllup, er usikkert.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Frederik Nonnemann, men det har endnu ikke været muligt.