Deler stor nyhed

Rapperen Joachim 'Englando' skal være far for anden gang.

Det skriver han på sin Instagram-profil, hvor han har delt et billede af sin kæreste Jasmin og deres søn Micas.

'Vi bliver velsignet med endnu en dreng til familien,' skriver han i opslaget.

Englando fik sønnen Micas, da han var 19 år gammel og levede et helt andet liv.

- Hvis Gud havde vist sig foran mig og spurgt mig et sekund, inden Micas blev født, om jeg ville være far, havde svaret været et klart nej, sagde han til DR i et interview seks år senere og tilføjede, at i det sekund, sønnen blev født, brød han fuldstændig sammen af glæde.

Englando fortæller, at Micas har været med til at forandre hans liv. Da han blev født, valgte rapperen nemlig at flytte fra Nordsjælland og ændre tilgangen til livet.

Hvornår Englando og Jasmin forventer ankomsten af den lille ny, har de ikke afsløret endnu.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Joachim Englando.