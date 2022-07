Deler stor nyhed

Katrine Hoffmann, der er kendt fra 'Paradise Hotel' er blevet mor for første gang.

'Baby L kom til verden ved en lynfødsel den 22/7 klokken 3:50.', skriver hun i en story på Instagram.

'Vi har det alle godt og er overvældet af lykke og glæde. Lige nu skal vi bare nyde vores baby boble og vores perfekte prinsesse', skriver hun videre.

Parret kunne i foråret annoncere, at de ventede deres første barn til sommer.

'Vildeste følelse endelig at “kunne” råbe det ud til hele verden.Til sommer melder vores smuksak sin ankomst, og vi glæder os! Vildt at kunne sige, at man bliver forældre i 2022', skrev Katrine Hoffmann i et opslag på Instagram dengang.

Foto: Privatfoto

Katrine Hoffmann har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at hun har fundet kærligheden med Jannik, som hun mødte over Tinder.

- Det startede jo egentlig med et overfladisk Tinder-match, hvor jeg så ham og tænkte, at han var da noget af en laber trænings-dude, som jeg godt kunne tænke mig at udforske lidt mere.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Katrine Hoffmann, det har i skrivende stund ikke være muligt.

