Deler stor nyhed

Abdel Aziz Mahmoud er blevet far

Der er stor glæde og jubel hjemme hos tv-vært Abdel Aziz Mahmoud og ægtemanden Andreas Gylling Æbelø i disse dage.

De er nemlig blevet fædre til en lille pige.

'Torsdag kom en bette pige til verden så bedårende, at hun fortjener hele tre forældre for evigt', skriver han i et opslag på Instagram, hvor tre hænder holder om den lille ny.

Datteren har fået navnet Ava, og kom til verden fjerde august klokken 23.59.

'Nu giver alt lidt mere mening. Også de sidste ni måneders far-jokes', skriver Abdel Aziz Mahmoud videre i opslaget.

Det fremgår ikke af opslaget, hvem moren er.

'Det største ved at få et barn er selvfølgelig barnet. På en virkelig stærk andenplads er imidlertid at se sine elskede med barnet', skriver Andreas Gylling Æbelø på Instagram, hvor han har delt billeder af datteren, Abdel og Louis, der bærer titlen som onkel storebror.

'Vi glæder os til livet som regnbuefamilie', skriver han videre.

Ikke kærlighed ved første blik

Abdel Aziz Mahmoud har siden 2018 været gift med kommunikationskonsulent og debattør Andreas Gylling Æbelø.

Parret har tidligere fortalt Ekstra Bladet, at det ikke just var kærlighed ved første blik mellem de to, da de mødte hinanden til en fødselsdag.

– Der hilste jeg kort på ham, og ærlig talt tænkte jeg, at sådan en kendt tv-vært nok var utålelig og ikke noget, jeg skulle i nærheden af, forklarede Andreas.

– Haha. Og jeg tænkte til gengæld, at ham, der sad og gloede surt i den anden ende af bordet, umuligt kunne være medlem af 'foreningen', så ham behøvede jeg slet ikke at kigge efter, tilføjede Abdel.

Men alt det ændrede sig, da de cyklede forbi hinanden, og Andreas samme dag fandt Abdel på dating-appen Grindr.

