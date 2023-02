Deler stor sorg: Mister ufødt barn igen

Parret Ninos Oraha og Elif Kocak har sammen datteren Elia, men har et brændende ønske om at udvide familien og gøre Elia til storesøster. Desværre lider Elif Kocak af abortus habitualis, hvilket betyder gentagne graviditetstab.

Kun to-tre procent kvinder oplever det, en af dem er Elif Kocak. Det skriver parret i et fælles opslag på Instagram.

'Ninos og jeg har tabt igen for fjerde gang i træk nu, og jeg kan ikke gå med det her selv længere'.

'Jeg har brug for at komme ud med alle mine tanker og følelser, at tale højt om det, og fortælle, at jeg på ingen måder er okay', skriver hun i opslaget. Elif Kocak har valgt at dele sine tanker offentligt, fordi hun ikke synes, at det skal være et tabu at miste et barn.

Vi skal nok klare den

Over for Ekstra Bladet fortæller Elif Kocak, at hun har valgt at åbne og lette sit hjerte, fordi det er hårdt at gå med den hjerteskærende nyhed selv.

'Jeg synes, det er vigtigt at tale højt om det, for det er lige præcis i sådan nogle øjeblikke, vi har brug for en masse kærlighed', skriver hun i en besked til Ekstra Bladet.

Elif Kocak skal til undersøgelse på sygehuset på fredag, og håber på, at hun kan blive klogere på, hvad der skyldes de spontane aborter.

Selvom parret har haft fire spontane aborter, så har de ikke mistet håbet om at udvide familien. Tværtimod.

'Vi er selvfølgelig nervøse for at miste. Jeg tror, det der gør, at vi kommer igennem det her, det er ved at holde sammen og give hinanden ekstra kærlighed', skriver Elif Kocak og fortæller, at deres datter Elia får dem til at glemme tingene en gang i mellem.

