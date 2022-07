Deler stor usikkerhed

Frederik Haun har i mange år været den mindste dreng i klassen, og det var bestemt ikke noget, han så som en fordel. Hans lille størrelse resulterede faktisk i, at Frederik Haun blev usikker på sin egen krop.

Det skriver den tidligere 'Bagedyst'-deltager i et længere opslag på Instagram, hvor han deler et billede af sig selv fra fitnescentret.

'Jeg har ikke altid haft det godt med min krop, primært fordi jeg synes, den har været for spinkel og tynd. Jeg har altid være meget 'lille'. Husker især et billede fra min konfirmation, hvor jeg var den mindste af ALLE, piger og drenge - det gik mig ret meget på', skriver Frederik Haun i opslaget.

Det var først efter gymnasiet, at Frederik Haun tog et aktivt valg om at gøre noget ved sin usikkerhed. Han startede derfor i fitness, hvor han begyndte, at styrketræne for at bygge lidt mere masse på musklerne.

Han fandt dog hurtigt ud af, at Rom ikke blev bygget på en dag, og derfor har det også taget ham tid at finde ro i sig selv og hans eget værd.

Med årene har Frederik Haun dog fundet glæden ved at passe på sin krop og sig selv, og det betyder også, at det i dag er blevet nemmere for ham at elske sin krop.

'Jeg sætter i hvert fald langt mere pris på den nu, især i de perioder hvor jeg passer på den, dyrker motion, spiser balanceret og er god ved den. Jeg kan dog stadig have nogle momenter af usikkerhed omkring min krop. For nogen kan det måske virke fjollet, men vi har jo alle hver især vores eget ideal af hvordan vi ønsker vores krop', skriver Frederik Haun.

Til Ekstra Bladet fortæller Frederik Haun, at han håber, ærligheden kan inspirere folk til at lukke munden på den indre kritiker, som mange af os går rundt med.

- Jeg håber at inspirere til, at der flere derude, uanset højde og drøjde, som bliver bedre til at være mere kærlig overfor sig selv og deres krop og knap så kritisk.

