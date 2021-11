Deler trist nyhed: Er syg

Reality-stjernen Simone Hvenegaard fortæller, at hun i mange år har levet med en rystesygdom, men hun og kæresten Philip May forsøger at se det sjove i det

- Jeg kan huske første gang, jeg mødte Simone i en bar på Mexico, der troede jeg bare hun var nervøs, da hun snakkede med mig. Der tænkte jeg, ’den er god den her’.

Sådan erindrer reality-stjernen Philip May sit første møde med kæresten Simone Hvenegaard og hendes rystesygdom, som hun har valgt at fortælle om for første gang.

Hun lider af sygdommen binær essentiel tremor, en bevægelses-forstyrrelse, som giver en ufrivillig rysten. Simone Hvenegaard fik blev diagnosticeret tilbage i 2018.

- Jeg ryster rigtig meget. Det er både i min stemme, når jeg taler, og i mine hænder. Jeg kan have svært ved at koordinere, fortæller hun, da Ekstra Bladet taler med realityparret over telefonen.

Bliver tit konfronteret

Simone Hvenegaard, som vandt 'Paradise Hotel' i 2017, kalder sygdommen for en 'hæmsko' i hverdagen.

- I stressede situationer bliver det værre. Stress kan i den grad være med til at fremprovokere det, og det er noget, som bliver værre med tiden. Man kan godt få medicin for det, men jeg venter, til jeg bliver ældre.

Men det gode humør er der dog ingen, der kan tage fra parret, der kører på femte år, og som senest var med i programmet 'Philip May og Simone'.

- Det bliver sjovt, nej spændende, nej udfordrende, når vi sidder på en terrasse, hvor jeg skal give hende mad. Det er nogle sjove billeder, jeg får i hovedet, siger Philip May.

Kæresteparret i kørestol til Reality Awards i 2019. Foto: Mogens Flindt

De to blev forældre for knap et år siden, og derfor har der ikke været tid til fest og farver. Men når 'Reality Awards' løber af stablen 21. januar skal de to deltage til festlighederne. De regner dog ikke med at gå hjem med nogle priser.

- Faklen kan godt gå videre. Jeg har vundet mine priser. Jeg kan huske i gamle dage, at man gik meget op i sine nomineringer. Jeg tror bare, vi skal ind og hygge os. Jeg håber bare, vi bliver underholdt. De nye må træde til, der er et legacy, der skal gives videre, siger Philip May.

- Vi glæder os bare til, vi skal ud sammen, følger Simone Hvenegaard op, som også deler en metode til at lindre rystesygdommen.

- Normalt vil en læge ikke anbefale det, men når jeg har fået noget alkohol at drikke, så ryster jeg ikke. Kaffe gør det værre, siger hun.