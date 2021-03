Deler vandene: Puk hylder 'de gode mænd'

Den populære tv-vært Puk Elgård er havnet midt i orkanens øje, hvor hun kan følge, hvordan hendes opslag på Instagram deler vandene.

Set i lyset af den verserende debat omhandlende, at kvinder føler sig utrygge efter mørkets frembrud, mener Puk Elgård, at det er på tide, at man hylder det store flertal af mænd, der hverken overfalder, voldtager eller andet.

Det sker på Instagram, hvor hun skriver:

'Jeg synes, det er på tide.. At vi hepper på de gode mænd. De mænd der aldrig danser alt for tæt eller er grænseoverskridende og dominerende. De mænd der er vores fortrolige og de mænd der skaber god stemning på vores arbejdspladser. De mænd der passer på os i nattelivet, i hverdagen og i hjemmet og spørg om vi er okay og giver tryghed og god energi. De mænd findes og dem må vi ikke glemme. Tak for jer'.

Trækker stikket

Næsten 40.000 brugere har tilkendegivet, at de 'synes godt om'.

Men hun deler også vandene. Blandt støtterne er Linse Kessler.

'Se DERFOR er jeg kæmpe-fan af dig og dit fuldstændig fantastiske sjælerum. Tak for vise ord IGEN,' skriver Linse Kessler.

Forstår det ikke

Også Sofie Østergaard, Pia Kjærsgaard og Emil Thorup er blandt dem, der hylder Puk Elgårds skriv, mens andre mener, at hun har misforstået debatten.

'Jeg tror ikke, jeg forstår det helt. Hvorfor er 'det på tide'? Hvem har feks sagt at alle mænd er krænkere', spørger blogger Johanne Mygind og tilføjer ved at kalde det 'letkøbt':

'Er det ikke en selvfølgelighed at langt de fleste er gode fyre? Mener du at vi har en kultur hvor man, fordi man er mand, er på anklagebænken?'.

Linse Kessler er blandt dem, der støtter Puk. Foto: Stine Tidsvilde

Instagram-fænomenet 'morfarfortæller' er på samme linje.

'Vi har et samfundsproblem, hvis mænd skal hædres for ikke at gøre kvinder utrygge'.

TV2-vært: - Jeg er forvirret og fortumlet

Lav standard

Og andre stemmer i:

'Tænk at vi stadig er nødt til at fremhæve og rose mænd, bare fordi de ikke skaber utryghed, er dominerende eller voldtager. Så er standarterne godt nok for lave. Hører sjældent at kvinder får ros bare for at følge loven og opføre sig ordentligt,' skriver en.

'Hvorfor skal de have en medalje for ikke at krænke kvinder?????????', spørger en anden.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Puk Elgård. Hun har efterfølgende lagt et nyt skriv op, hvor hun beskriver, at hun 'har flækket internettet'.

Jeg flækkede internettet Puk har fredag formiddag lagt følgende skriv på Instagram, hvor hun kommenterer på torsdagens opslag: 'I går flækkede jeg åbenbart internettet. Jeg har fået næsten 3000 kommentarer. Det viser at den vigtige debat om forholdet mellem kvinder og mænd optager mange. Jeg håber ikke mit opslag graver endnu dybere grøfter. Mit ønske er at give plads til forskellige holdninger og at diskussionen bliver så rummelig som mulig. Jeg er glad for I blander jer. Jeg skal lige tygge mig igennem jeres beskeder og danne mig et overblik, men foreløbig Tak for både Love and Hate', skriver hun. Vis mere Luk