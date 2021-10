Deler vilde vægttabs-billeder

Handler ikke om udseende

For Esben Dalgaard er det dog vigtigt at understrege, at det ikke handler om udseendet.

- Det sunde menneske er jo helt klart på billede to, og det usunde menneske er på billede et. Sundhedsmæssigt vil jeg gerne tilbage til billede to, men det kræver, at jeg finder timerne og overskuddet til det. Og så er det også vigtigt for mig, at jeg gerne vil have lov til at spise en pizza og drikke en øl, siger han og tilføjer:

- Det handler ikke om, at se sig selv i spejlet og tænke 'Nej, hvor er jeg flot'. Det er den indre sundhed, der er væsentlig for mig. Jeg er ikke bekymret for mit eget ydre.

Esben Dalgaard afviser dog ikke, at han igen kunne finde på at ændre væsentligt på sin vægt i forbindelse med sit arbejde.

- Det kunne jeg godt finde på, hvis den rigtige rolle byder sig. Der er meget stor forskel på, hvilket indtryk jeg giver på det ene og det andet billede, og det giver mening i mit arbejde, at jeg kan gøre det, siger han.