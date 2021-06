Blandt pølsevogns-feinschmeckere hersker der som bekendt en masse indforståede udtryk og betegnelser, som man skal være ægte kender for at forstå.

Et af fagudtrykkene er en 'Jens Okking i lædervest' også kendt som en 'Jens Okking i slåbrok' eller en 'Jens Okking i svøb', der som navnet antyder dækker over en pølse af en vis kaliber - oftest en frankfurter - der er omviklet med bacon.

På sin Instagram-profil fortæller Silja Okking, der er datter af den afdøde skuespiller Jens Okking, at hun har modtaget en forespørgsel fra nogle selvudråbte 'musikersnuder', der spiller musik og sælger hotdogs i forbindelse med det igangværende EM.

Gutterne vil sikre sig, at Silja ikke finder det krænkende, at de reklamerer med 'Jens Okking i svøb', men heldigvis er der intet, der tyder på, at Silja føler sig det mindste krænket på sin fars eller familiens vegne.

Jens Okking modtog i sin karriere mange priser for sit skuespil. Blandt andet hele tre Bodil-statuetter. Foto: Jens Dresling

Ville have været stolt

På deres høflige henvendelse svarer hun på Instagram:

'Jeg har godt hørt om en Jens Okking! Jeg synes, det er kæmpe grineren og han ville sikkert være stolt. Det er godt nok den mest weird besked, jeg længe har læst. Tak for det gode grin'.

Silja Okking er skuespiller, sanger og tv-vært - blandt andet kendt fra DR's Ramasjang-univers og Cirkus Summarum.

Hendes far, Jens Okking, døde i 2018. Han blev 78 år og havde en alsidig karriere, hvor han blandt andet blev kendt for sin rolle i filmen 'Strømer' og senere blev valgt til Europa-Parlamentet.