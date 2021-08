Den store dag er nær: Næsten bryllupsklar

Med mere end et års forsinkelse grundet corona bliver tv-lægen Charlotte Bøving og Christina Jørgensen endelig gift.

Det sker lørdag eftermiddag i Sct. Jacobi Kirke i Varde, hvor præst Morten Thaysen vier de to. Efterfølgende er 122 gæster inviteret med til bryllupsfesten, der skal stå i parrets have.

Og at de vordende ægtefolk glæder sig til den store dag, kan ikke skjules. Da Ekstra Bladet ringer, pjatter de to med hinanden under samtalen, og på Facebook lægger de opslag med billeder af forberedelserne op.

Christina Jørgensen har lagt dette billede af sin kommende hustru op på Facebook med denne tekst: ’Bryllups-forberedelser vol. 5. 1: Hvis idé tror I det her er? 2: Tror I Charlotte er vant til at få manicure?’. Privatfoto

– Er I ikke nervørse?

– Jeg kan da mærke sommerfuglene i maven, siger Christina og Charlotte griner.

– Med så mange gæster har I vel ganske travlt?

– Vi har i hvert fald et stort telt, vi skal have sat op i haven. Og jeg skal have skrevet en tale, siger Christina.

Gør rent bord

Charlotte Bøving, 54, og og 52-årige Christina Jørgensen blev kærester i efteråret 2019, og da 2019 blev til 2020 blev de forlovet. Efterfølgende er Christina, der er uddannet doula (fødselshjælper), og hendes to døtre flyttet ind hos Charlotte i Varde. Her arbejder hun i dag i Charlottes klinik, Jugendhuset og sammen skriver de to kvinder bøger og holder foredrag.

Når parret sent lørdag eftermiddag forlader i Sct. Jacobi Kirke som såkaldte rette ægtefolk, kan de kalde sig fru og fru Bøving.

Christina har fra tidligere forhold flere efternavne, men dem lægger hun nu bag sig.

– Du kan sige, at jeg gør rent bord. Mit fødenanv ryger også. Fra på lørdag er mit fulde navn Christina Bøving.

Lykke-dato

Charlotte Bøving har i mange år haft et nært venskab med Skuespilleren Susse Wold .

– Op til brylluppet har hun sendt os en sød hilsen. Hun mener, at den dato varsler lykke. Det er nemlig Susses og Bents (Mejding, red.) 50 års bryllupsdag, fortæller Christina.