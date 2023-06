Kun i Ekstra Bladet

Hun optrådte hele livet under pseudonym, så der er ikke mange, der ved, at et af 50'ernes og 60'ernes største amerikanske sexsymboler var en dansk kvinde med det borgerlige navn Elsa Sørensen. Få historien, og se billederne her ...

Elsa Sørensen blev født i Danmark i 1934, men søgte som ganske ung lykken, pengene og berømmelsen i det store udland - først i Canada - og senere i mulighedernes land, USA.