Dennis Knudsen amok på Molslinjen: - En nedsmeltning

Et sandt kaos udfoldede sig på Molslinjens færgehavn i Aarhus, hvor kendisstylisten Dennis Knudsen fik en nedsmeltning og begik hærværk i forsøget på at tvinge sig ombord på den sidste færge til Odden

En voldsom episode med overfusede Kombardo-medarbejdere og hærværk udspillede sig fredag aften ved Molslinjens færgehavn i Aarhus.

Ekstra Bladet erfarer, at episodens hovedperson er den 60-årige kendisstylist Dennis Knudsen, som ikke kunne styre sit temperament, da han kom for sent frem til afgang.

Da Ekstra Bladet ringer og konfronterer kendisstylisten, går han straks til bekendelse.

Klik her for den udpenslede version af hele optrinnnet og læs, hvorfor Dennis Knudsen mistede besindelsen.

Knudsen havde købt billet til dagens sidste færgeafgang, og seks minutter før afgang ankommer stylisten og hans børn, men han bliver ikke lukket ind.

Derfor hidkalder han assistance fra en Kombardo-medarbejder, der fortæller ham over terminalens højtalersystem, at han kommer for sent.

Dennis Knudsen valgte at smadre en bom ved indkørselsterminalen på færgehavnen i Aarhus i sin iver på at komme ombord på dagens sidste færge. Foto: Per Rasmussen

Skubber til personalet

Efter lidt diskussion frem og tilbage mister Dennis Knudsen tålmodigheden. Han stiger ud af bilen og går over mod Molslinjens betalingskontorer på havnen.

- Her skubber jeg en meget ubehøvlet ung mand, som agerer dørmand for mig, til side.

- Så bliver jeg mødt af det mest rædselsfulde væsen, som er kold, uempatisk og ikke vil lytte på, at jeg også har tre sultne unger, der er lovet røde pølser.

Her slår det klik for Dennis Knudsen.

Smadrer bommen

Han sparker til et bord og hiver i en ledning, så to computere falder ned fra bordet.

- Så jeg går ud, flår bommen af og kører i fuld fart mod færgen, da jeg kan se, at der stadig er plads.

- Her var jeg åbenbart ved at køre en unge kvindelig ansat ned, som jeg slet ikke føler, jeg har set.

- Så kommer politiet, og jeg kommer ikke videre, og jeg kommer ikke ombord.

Dennis Knudsen forstod ikke, hvorfor han ikke måtte komme ind, når der var plads på færgen. Foto: Dennis Knudsen/Privatfoto

Politiet ankommer

Her tager de tre politifolk en snak med Knudsen, hvor han erkender at have begået hærværk mod bommen, men han er ikke helt enig i påstanden om hærværk mod kontorinventar og påstanden om ulovlig indtrængen.

- Jeg vil gerne erkende, at det er hærværk at rive bommen af. Det var en nedsmeltning, dér overreagerer jeg.

- Men så spørger politiet, om jeg også erkender at have trådt ind på ulovligt område, og det nægter jeg, for jeg kan bevise, jeg har billet til færgen. Det erkender jeg absolut ikke.

Molslinjens PR- og kommunikationschef, Jesper Maack, bekræfter overfor Ekstra Bladet, at der er sket en hændelse ved færgehavnen i Aarhus, hvor en person er kommet for sent til sin afgang og derfor har forment sig adgang til færgehavnen ved at køre igennem bommen.