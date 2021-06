Endnu en lille purk kan kalde Dennis Knudsen for sin far

Kendisfrisøren Dennis Knudsen er blevet far for anden gang.

Han befinder sig lige nu i USA, hvor den lille nye er kommet til verden ved hjælp af samme rugemor, der også bar hans første barn.

Det skriver han i et opslag på sin Instagram.

'Så er jeg blevet far igen. kl 7.38 = dansk tid. 14.38. Noah er perfekt. Vægt 3600 gram, længde 53,5 cm, og vi alle har det godt. Lucas ser ham lidt senere i dag , Nu er jeg far til to, og det føles vidunderligt, tak,' skriver han til opslaget.

Dennis Knudsens ældste søn, Lucas, der er i dag er to år gammel, glæder sig til at være storebror. Det fortalte Dennis Knudsen til Ekstra Bladet, da vi mødte ham på den røde løber forud for premieren på 'Marco Effekten'.

- Lucas kan godt forstå, at han skal op og flyve, og at der er en lille baby i maven. Han kan også godt sige Noah. Han glæder sig, siger Dennis Knudsen.

Han er også med i USA, hvor han senere i dag får mulighed for at hilse på sin lillebror.

Og der er god grund til at juble. Noah har nemlig været planlagt længe. Dennis Knudsen har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at rugemoderen faktisk havde været gravid før, men desværre mistede barnet efter tre uger.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Dennis Knudsen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.