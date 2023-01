Dennis Knudsen: Hun bekymrede sig ikke om døden

Stylist Dennis Knudsen har igennem de sidste 25 år haft et samarbejde og venskab med Lise Nørgaard, som søndag afgik ved døden

Den store danske forfatter og journalist Lise Nørgaard døde søndag. Hun blev 105 år.

I den sidste del af sit liv lærte hun stylisten Dennis Knudsen at kende, fordi han arbejdede på nogle af de film, hun havde skrevet manuskripter til.

Det blev også til et privat venskab gennem årene.

- Jeg vil huske hende for hendes nysgerrighed på livet og på mennesker. Og for hendes altid fantastiske hukommelse. Når jeg arbejdede med hende, så samlede hun altid op på ting, som vi havde snakket om tidligere. Hun huskede simpelthen alt fra ens liv og spurgte altid ind til mine børn og mine hunde. Ekstremt nysgerrig.

- Hun kunne huske alt til det sidste?

- Ja. Sådan var det. Hun var skarp til det sidste.

- Hvor længe har I kendt hinanden?

- I hvert fald over 25 år. Jeg startede med at lære hende at kende, da hun lavede filmen 'Kun en pige'. Da lavede jeg hår og makeup på skuespillerne fra filmen, og så mødte jeg Lise i den forbindelse.

Dennis Knudsen sørgede også en gang imellem for Lise Nørgaards eget hår. Privatfoto.

Nysgerrig til det sidste

Lise Nørgaard var journalist ved siden at sit forfatterskab, og nysgerrigheden beholdt hun til det sidste, fortæller Dennis Knudsen.

- Hun var jo nysgerrig på alt lige til det sidste. Og hun bevarede nysgerrigheden til andre mennesker. Hun ville ikke gå glip af noget og ville have det hele med.

- Hun nåede også at møde dine børn?

- Ja, det gjorde hun. Ad flere omgange.

- Hvornår så du hende sidst?

- For fem måneder siden. Så det er ikke så længe siden.

Her er Lise Nørgaard sammen med to af Dennis Knudsens børn. Privatfoto.

Bekymrede sig ikke om døden

Dennis Knudsen havde da også talt med Lise Nørgaard om døden, fordi han selv har tænkt meget på den.

- Det er sørgerligt, at hun skulle væk, men man har jo vidst, at dagen var rundt om hjørnet, når hun var 105 år.

- Tror du, hun også selv vidste det?

- Jeg ved, det ikke var noget, hun brugte tid på at tænke på - det har jeg nemlig spurgt hende om, efter hun blev 100, fordi jeg selv har lidt ekstremt meget af dødsangst engang. Så jeg var nysgerrig på, om hun var bange for døden. Men hun sagde, 'hvorfor gå og bekymre sig om det?'.