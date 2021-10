Dennis Knudsen: - Jeg er alkoholiker

Den kendte frisør og stylist indrømmer, at han har drukket alt for meget i lang tid. Han kom på antabus, og nu er han ude af flaskens kløer på andet år

Det var en afklaret Dennis Knudsen, 58, der her til aften tonede frem i TV 2's 'Go' aften Danmark' og fortalte, at han gennem mange år har været alkoholiker og ret beset stadig er det, selv om han er stoppet med at drikke.

- Jeg vil sige, at det at være alkoholiker og sætte en titel på, har været rigtig svært for mig. Det er et meget voldsomt ord, så det har jeg ikke lyst til at bruge om mig selv. Mange ser en alkoholiker som ’manden på bænken’.

- Men under mine møder i AA har jeg set, at det faktisk er ganske almindelige mennesker. Jeg synes dog, man burde finde et andet ord. Med det druk-omfang jeg har haft i perioder, så jo – jeg var alkoholiker. Eller er det, fortalte Knudsen her til aften på TV 2 for åben skærm.

Og han uddyber gerne, da Ekstra Bladet fanger ham på telefonen kort efter hjemkomsten fra TV 2-studiet med babyskrål i baggrunden.

- Da jeg havde været indlagt tre gange til afrusning på hospitalet, så vidste jeg, at jeg havde et problem. Jeg opsøgte en psykiater og kom på antabus nogle måneder, hvor man jo ikke kan tåle at drikke og bliver syg af det, og sådan fik jeg det stoppet.

Stor angst

Dennis Knudsen fortæller, hvordan angst, præstationsangst og frygt for ikke at slå til gennem mange år har fået ham til at kigge dybt i flasken.

Da det stod værst til, kunne han nemt drikke flere flasker rødvin om dagen - og natten med. Han kunne også stå op om natten, hvis han ikke kunne sove, og forsøge at dulme tankemylderet med snaps med vand i.

Fik ultimatum af mor

Redningen blev hans første søn Lucas, ligesom han så sent som i juni atter blev far - denne gang til lille Noah.

Hans venner havde fortalt ham, at han drak lige rigeligt, og samtidig stillede Dennis' mor ham et ultimatum: Hvis hun så ham beruset sammen med hans søn, skulle Dennis Knudsen simpelthen ikke have ham.

- Det fik mig til at droppe alkoholen. Nu er børnene min medicin, og angsten er væk. Det har været en stor erkendelse for mig, at alkohol ikke skal ind i min krop. Men jeg er lykkelig nu, og jeg går jo fortsat til fester - bare ædru.

- Er det ikke svært at feste, når du har været vant til at drikke meget?

- Nej. Verden er lys og lækker nu. Ingen tømmermænd. Livet er fantastisk uden alkohol. Jeg dyrker det simpelthen ikke længere, og det fylder ikke for mig.

- Det er en lettelse at kunne gå hjem fra festen, når man har lyst - helt frisk. Folk bliver irriterende at høre på, når de er stive. Før var jeg ham den irriterende. Nok den mest irriterende af alle at høre på.

- Men nu deltager jeg i festen med helt andre øjne ...

