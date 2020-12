Dennis Knudsen: - Min søn har fået corona

Sent i nat fik den 57-årige kendis-frisør Dennis Knudsen en besked, der nu har ændret hans juleplaner totalt. Han fik nemlig en besked om, at hans 16 måneder gamle søn, Lucas, er blevet smittet med corona.

Til Ekstra Bladet forklarer Dennis Knudsen følgende om optakten til den svære besked.

- I søndags fik vi oplysninger om, at der var konstateret corona i Lucas' vuggestue. Derfor fik jeg testet Lucas for corona. Jeg ventede i hele 40 timer for at få test-resultatet. Og han var altså positiv.

Dennis Knudsen ses her sammen med sin søn Lucas, da han blev døbt. Foto: Anthon Unger.

- Jeg stod op i nat for at tisse. Og i den anledning tjekkede jeg lige, om test-resultatet var kommet. Og det var det altså, fortæller Dennis Knudsen til Ekstra Bladet. Dennis Knudsen har fuldstændigt måttet ændre sine juleplaner for sig selv og sønnen Lucas, der nu i karantæne skal fejre jule alene samt også tilbringe de næste 6-7 dage sammen alene.

- Vi skulle have været i sommerhus allerede for to dage siden. Men det satte corona-testningen og nu det positive svar en stopper for. Det vigtigste er dog, at Lucas har det okay. Han hoster lidt og er snottet. Men det er ikke alvorligt, fortæller Dennis Knudsen til Ekstra Bladet.

- Hvordan skal Lucas og dig så fejre julen i aften?

- Vi bliver kun Lucas og mig. Jeg har fået en veninde til at købe mad og masser af slik. Det bliver så kørt op i en elevator. Juleaften kommer til at handle om far og søn-hygge med jule-lege og film. Og så skal vi spise masser af slik og marcipan, fortæller Dennis Knudsen, der også har lagt et opslag ud på Instagram om sin søns corona-sygdom.