Dennis Knudsen: Nu er der dato på!

Kendisfrisøren bliver far igen om under en måned

Det var noget af en bombe, Dennis Knudsen sprængte, da han for knapt to år siden kunne fortælle, at han efter års kamp var blevet far.

Lille Lucas kom til verden i USA med hjælp fra en af Knudsens veninder.

Om ganske få uger sker det igen. Dennis Knudsen bliver far til endnu en lille purk.

- Det er så vildt, at det kan lade sig gøre. Med samme ægdonor, og at det er den samme, der bærer ham. Det er fantastisk, siger han.

Lige som Lucas og den amerikanske kvindes egne to børn, skal den lille ny bringes til verden ved kejsersnit.

- Der er planlagt til 2. juni, og jeg håber virkelig, at han bliver derinde indtil da. Det er ret omstændigt det der med at rejse lige for tiden, siger Dennis Knudsen.

Begrænset barsel

Lige nu arbejder han på at få et vennepar med over at hente Noah Gabriel, som lillebror skal hedde.

- De var også med ovre at hente Lucas, men verden ser noget anderledes ud i dag, så jeg ved ikke, om det lykkes denne gang. Jeg håber det. De har mødt den bærende mor før og er som en slags mormor og morfar for Lucas.

Da Dennis Knudsen blev far første gang, ryddede han sin kalender og gik på barsel i et år. Det kommer ikke til at ske denne gang. I mellemtiden har han åbnet sin egen salon i centrum af København, og den kræver også hans opmærksomhed.

- Så jeg skal holde noget barsel, men så må barnevognen med i salonen nogle timer om dagen. Og nu bliver det sommer, og jeg kan gå derned på 10 til 15 minutter. Så mens Lucas er i vuggestue, kan jeg godt være lidt i salonen, siger han.