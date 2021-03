Dennis Knudsen prøver igen

Dennis Knudsen har igen sat sin penthouselejlighed med udsigt over Københavns havn til salg.

Prisen for herligheden er ikke mindre end 16,9 millioner kroner - plus en halv millioner pr. parkeringsplads, der hører til lejligheden. Dem er der to af.

- Ja, det er knapt 18 millioner kroner. Det er mange penge, men det bliver de solgt for herude, siger kendisfrisøren til Ekstra Bladet.

Sidst han havde den til salg, var lejligheden ikke sådan at komme af med, og derfor valgte Dennis Knudsen at blive i de luksuriøse omgivelser. Men nu tør han ikke mere på grund af sin knapt toårige søn.

- Lucas er her og der og alle vegne. Der er så meget knald på. Den anden dag kravlede han op i sin egen barnevogn, så jeg er utryg ved at bo her med ham, siger Dennis Knudsen og fortsætter.

- Jeg har tænkt alle mulige ting for at skærme terrasserne for ham. Men man må ikke sætte høje ting op, så det er umuligt. Det er to altaner og en tagterrasse, og man kan nemt glemme en dør, siger den bekymrede far, der til maj får endnu en lille purk at tage sig af.

- Der er under tre måneder til, at lillebror kommer. Der er planlagt kejsersnit i slutningen af maj. Så der skal jeg til USA, og selvfølgelig skal jeg have Lucas med. Han skal over og hilse på sin rugemor, siger Dennis Knudsen.

Han afviser, at han er tvunget til at flytte på grund af de økonomiske konsekvenser af coronakrisen, som har ramt mange frisører hårdt under nedlukningen.

- Nej, det har intet at gøre med coronasituationen. Lejligheden er privat, og der er jeg sikret med mine produkter. Men det er da rigtigt, at i salonen, der er det ikke så sjovt.

Du kan se boligen hos ejendomsmægleren her.