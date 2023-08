Dennis Knudsen reagerer: - Dybt ulykkelig

Tidligere i dag bekræftede Molslinjen over for Ekstra Bladet, at de ikke kommer til at forfølge sagen mod den kendte frisør Dennis Knudsen. I slutningen af juli gik han amok på færgehavnen og overfusede blandt andet en medarbejder, sparkede til et bord og rev to computere ned.

Selvom det ikke bliver til en sag fra Molslinjens side af, er Dennis Knudsen stadig berørt af episoden, da Ekstra Bladet fanger ham her til aften over telefon.

- Jeg er ked af den her sag og dybt ulykkelig. Jeg er ked af det, jeg gjorde, og jeg har lagt mig ned og sagt undskyld, siger han.

Dennis Knudsen vil ikke udtale sig yderligere om sagen.

Selvom flere medarbejder modtog psykologhjælp efter optrinnet, vil der ikke ske ydeligere i sagen fra Molslinjens side. Foto: Per Rasmussen

Tidligere har Jesper Maack, der er pr- og kommunikationschef hos Molslinjen, fortalt til Ekstra Bladet, at flere medarbejdere modtog psykologhjælp efter optrinnet med Dennis Knudsen, men de har det nu også alle godt efter hændelsen, fortæller kommunikationschefen.

Hos Østjyllands Politi fortsætter de dog stadig med at efterforske sagen, så Dennis Knudsen risikerer fortsat en bøde eller anden straf, selvom Molslinjen ikke gør mere ud af sagen for nu.

