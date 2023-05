Dennis Knudsen sælger ud

Dennis Knudsen sælger rettighederne til 'Dennis Knudsen'.

Af erhvervsregistret fremgår det, at kendisfrisøren 26. april solgte sin andel i selskabet DK Brandhouse, der sammen med Stuhr Group blandt andet ejer rettighederne til Dennis Knudsens hårplejebrand, 'Dennis Knudsen'.

Til Finans siger Knudsen, at salget er en fremtidssikring af familien.

- I takt med at jeg har fået børn, og mit liv er blevet anderledes, har jeg fundet ud af, at jeg er nødt til at fremtidssikre både mig og mine børn. På den her måde er vi langtidssikret. Det er jeg superstolt og dybt taknemmelig over. Uden mine kunder og forbrugerne havde det aldrig været muligt, siger Dennis Knudsen til finansmediet.

Familien har også på det seneste fyldt meget i Dennis Knudsens liv - på godt og ondt. I November mistede Knudsen sin kun halvanden måned gamle datter Naomi til vuggedød. I marts blev Naomis tvillingesøster, Aura, så døbt i Sankt Pauls Kirke i København.

Dennis Knudsen med en tatovering af sin afdøde datter Naomi på brystet. Foto: Jonathan Damslund

Får stadig løn

Ifølge Finans er det endnu usikkert, hvad Dennis Knudsen har fået for salget af sin andel på 40 procent af DK Brandhouse.

Dog står det klart, at Knudsen fremover kommer til at få udbetalt løn fra selskabet, fortæller Henrik Olsson, der er direktør i Stuhr Group, til Finans. Hvor meget vil hverken Olsson eller Knudsen dog fortælle. Men det er tilsyneladende en 'god hyre', der betyder, at kendisfrisøren ikke kommer til at 'mangle noget', udtaler han til mediet.

Ifølge erhvervsregistret står Knudsen registreret som direktør af DK Brandhouse.

Stuhr og Dennis Knudsen har altid været tæt forbundet. Det var nemlig hos Stuhr, at Dennis Knudsen startede sin frisørkarriere som elev.

