Dennis Knudsen siger farvel: Nu skal lille Naomi bisættes

For mindre end to uger siden kunne Dennis Knudsen fortælle på Instagram, at hans lille familie var blevet ramt af en voldsom tragedie.

Kendisfrisørens ene tvillingedatter Naomi på bare halvanden måned var nemlig på tragisk vis gået bort ved vuggedød.

I Instagram-opslaget skrev Dennis Knudsen ‘RIP. Min lille engel,’ mens han samtidig gjorde det klart, at familien i den kommende tid ønskede fred og ro til at være i sorgen.

På selvsamme sociale medie skriver Dennis Knudsen nu, at der vil blive taget en sidste afsked med lille Naomi til en bisættelse i Sct. Povls Kirke i Korsør torsdag 17. november.

Kondolencer i tusindvis

Få dage efter den tragiske nyhed var blevet meldt ud, kunne Dennis Knudsen fortælle, at han i den svære stund var blevet mødt med at hav af kærlige beskeder og kondolencer på både Facebook og Instagram.

'I denne smertelige tid har jeg fået mere end 11.000 beskeder med kærlighed og tanker på Facebook og Instagram. Mere end 500 sms-beskeder, mails, så mange fantastiske smukke blomster, masser af gaver, mad og hjemmebag,' lød det fra Dennis Knudsen i et Instagram-opslag.

'Min familie og jeg takker venner for at være her. Og til alle jer, der har sendt ord på blomsterkort, mad og gaver og tanker, vil min familie og jeg sige så mange, mange tak for kærligheden til os,' skrev han videre.

Dennis Knudsens hårde kamp: Gemte på dyster hemmelighed

Lå livløs i sengen

Familien bad som sagt om fred midt i sorgen, men Dennis Knudsens bedste veninde, tv-lægen Charlotte Bøving, satte efterfølgende over for Ekstra Bladet ord på kendisfrisørens store tab.

- Han vågnede i nat ved, at hans ene tvilling græd og skulle have mad. Da han også vil give den anden en flaske, finder han hende livløs i sengen, lød det fra Charlotte Bøving, der havde talt med Dennis Knudsen.

Naomi var tvilling, og Dennis Knudsen hentede sine to nye døtre i Los Angeles i september, hvor de blev født af en rugemor.

Kendisfrisøren har tidligere fået to sønner - Lucas og Noah - på samme måde.

'Jeg er verdens lykkeligste mand,' skrev Dennis Knudsen i en sms til Ekstra Bladet, da hans døtre var blevet født.

