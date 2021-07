Søndag 1. august bliver der i den grad fest i det nordjyske. Den dag kan popduoen - og det private par -Sussi og Leo nemlig fejre 50 års jubilæum.

Og det skal gøres med maner.

Intet mindre end 90 gæster er inviteret til den store dag, som parrets have skal danne ramme om.

- Vi tænker, at folk kan sidde i skyggen under træerne, men skulle vejret ikke være med os, så har vi skam også en plan b - og sågar også en plan c, siger Sussi, der også kan fortælle, at parret ønsker sig kunst til haven.

- Og meget gerne hjemmelavet. Vi drømmer om at få forvandlet vores mødding til en kunst-terrasse, forklarer hun.

- Skal I så selv stå for den musikalske underholdning?

- Nej. Ikke den dag, lyder det fra Sussi, som kan fortælle, at det, som hun udtrykker det, 'i øjeblikket strømmer ind med jobs'.

- Det er så dejligt. Ikke mindst efter sidste år. Vi nyder det og har i den grad fundet ud af, at vi ikke skal være pensionister lige med det første. Der er mange gode år i os endnu. Vi er jo også kun 65 år, siger hun.

- Hvad med Leo, går det fortsat fremad med ham?

- Ja, heldigvis. Han døjer fortsat med en byld på det ene ben, men det glemmer han nok, når vi skal feste.