Fredag var 57-årige Peter Frödin troppet op i 'Vild med dans'-studiet for at heppe på sin gode ven, krimiforfatteren Michael Katz Krefeldt, der som bekendt røg ud af programmet.

Men selvom skuespilleren følger med i 'Vild med dans', særligt når han kender en, der deltager, nægter Peter Frödin selv at hoppe i danseskoene i bedste sendetid.

- Jeg er blevet spurgt rigtig mange gange, men jeg kan bedre lide at se det med nogle andre og ikke mig selv. Men jeg kan godt danse eller lave noget, der ligner, fortalte han grinende til den fremmødte presse og tilføjede, at han samtidig var i studiet her for at fejre sin veninde Ibens 70-års fødselsdag.

Peter Frödin troppede op i 'Vild med dans'-studiet for at støtte sin gode ven Michael Katz Krefeldt. Foto: Jonas Olufson

Peter Frödin har ellers et rigtig godt venskab med 'Vild med dans'-dommeren Britt Bendixen, der betyder noget særligt for ham.

- Jeg er virkelig gode venner med Britt Bendixen, som jeg har kendt, siden jeg var 15 år, sagde han og fortsatte:

- Jeg var gode venner med nogle, der dansede i hendes ballet i cirkusrevyen, da jeg var ung og meget fattig. Så sagde Britt, at jeg kunne få et job hos hende, hvor jeg skulle møde op og rive billetter af, og når folk tabte popcorn, skulle jeg feje dem op og slå sæderne op igen. Det gjorde jeg, og så har vi været venner lige siden.

Derfor afviser han TV 2 igen og igen

