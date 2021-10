Derfor blev han dømt

Retten har talt. Nicklas Bendtner skulle have erhvervet sig et dansk kørekort for at køre rundt i Danmark

Det var ikke med gyldig førerret, da den tidligere fodboldspiller Nicklas Bendtner drønede rundt i sine dyre biler i Danmark.

Det kunne Københavns Byret slå fast i sidste uge, hvor den tidligere fodboldspiller blev idømt en bøde på 40.000 kroner og fik konfiskeret sin Porsche Taycan Turbo S til omkring to millioner kroner.

Nu viser en aktindsigt i dommen, som Ekstra Bladet har fået, hvad der fik dommeren til at tage sin beslutning.

'Det lægges til grund, at tiltalte aldrig har haft et dansk kørekort. Endvidere lægges det til grund, at det britiske kørekort af 6. april 2013 er udstedt, fordi tiltalte havde erhvervet førerret til mellemstor og stor motorcykel', lyder det.

Sagen har i sin enkelthed gået på, om forsvarsadvokaten kunne bevise, at Bendtner havde et gyldigt kørekort i Danmark, fordi han har et fra England.

Retten mente dog, at Bendtner skulle have sat sig lidt mere ind i reglerne for, hvordan udenlandske kørekort fungerer i Danmark.

'Tiltaltes seneste britiske kørekort er udstedt den 6. april 2013. Kørekortet er således udstedt, mens han var frakendt førerretten i Danmark, og det er der for ikke gyldigt til kørsel i Danmark efter den gældende kørselsbekendtgørel eller den kørselsbekendtgørelse, der var gældende på det tidspunkt, hvor han fik sædvanlig bopæl i Danmark', lyder det.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Få et overblik over tiltalen mod Nicklas Bendtner. Få et overblik over tiltalen mod Nicklas Bendtner.

'Undersøg reglerne'

Selvom Nicklas Bendtner havde et gyldigt britisk kørekort, er det ikke nok til at køre bil i Danmark, når kortet først har været frakendt, hvis man ikke har taget en ny køreprøve i Danmark.

'Da tiltalte ikke har generhvervet kørekort i Danmark eller et andet EU- eller EØS land efter ud løbet af frakendelsestiden eller i øvrigt efter bestemmelserne i færdselslovens § 60 a, har han således ikke førerret i Danmark, selvom han har et gyldigt britisk kørekort', lyder det i dommen.

Dermed slår retten fast, at Nicklas Bendtners forsvar om, at reglerne var for komplicerede at forstå ikke var godt nok.

'Retten finder, at der, når man flytter til landet, er anledning til at undersøge, hvilke regler der gælder for at kunne køre bil lovligt, og at det særligt gælder, når man har været frakendt førerretten', lyder det.

Sådan lyder dommen Tiltalte Nicklas Bendtner straffes med en bøde på 40.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage. Hos tiltalte konfiskeres personbil. Tiltalte skal betale sagens omkostninger. Vis mere Vis mindre

Anklager: Meget tilfreds

Anklager Arne Ravn udtaler til Ekstra Bladet, at han er godt tilfreds med dommerens beslutning.

- Det er jeg meget tilfreds med. Han blev dømt for alle de forhold, han var tiltalt for, så hvis den bliver anket, er det ikke os, der kommer til at gøre det, siger Arne Ravn, der er anklager ved Københavns Politi.

Han fortæller videre, at såfremt sagen ankes, vil han lave en ankeindstilling til statsadvokaten, som så vil tage sagen videre.

Bendtner tavs

Ekstra Bladet har været i kontakt med Nicklas Bendtners forsvarsadvokat, Anja Mouridsen, for at høre, hvordan den tidligere fodboldspiller forholder sig til dommen, og om han har tænkt sig at anke den. Det har hun dog ikke ønsket at oplyse.

'Jeg har ingen kommentarer på nuværende tidspunkt,' skriver hun i en besked.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Nicklas Bendtner. Han er dog ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Hvad sker der egentlig med eks-fodboldstjernen Nicklas Bendtners beslaglagte Porsche? Det kan du få svaret på her.