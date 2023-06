Derfor bor han ikke med sin kæreste

Manu Sareen har i snart et år dannet par med Maria Caroline Simons, men de har indtil videre valgt ikke at flytte sammen

Manu Sareen er en glad mand.

Ekstra Bladet møder ham tirsdag aften på den røde løber forud for premieren på filmen 'No hard feelings', og det er i den grad det indtryk, han efterlader.

- Det går pissegodt, siger han og fortsætter:

- Jeg har faktisk aldrig haft det bedre.

Ikke udfordre skæbnen

Privat har han en kæreste, som han nu har dannet par med i et års tid. Hun hedder Maria Caroline Simons, og selvom det går godt, bor de ikke sammen.

- Det gør vi ikke. Vi ville jo et eller andet sted gerne, men det er det der med, at jeg har fire børn, og hun har to børn, så det bliver kraftedme en hel sigøjnerfamilie, siger han og understreger:

- Sådan noget må jeg gerne sige!

Manu Sareen fortalte i august sidste år til Ekstra Bladet, at han var blevet forelsket i Maria Caroline Simons. Privatfoto

At de ikke bor sammen, handler i høj grad også om, at de synes, det går så godt nu.

- Det, der er sjovt, er, at man oplever, at det mere handler om folks forestillinger om, hvordan et forhold skal være. Man skal bo sammen og sådan noget.

- Det er svært for mange at forstå, men jeg tror, at hvis der er noget, der fungerer, så skal man virkelig passe på med at fucke det op med sammenbragte familier. Hvis man ser på statistikkerne, så går 70 procent af sammenbragte familier fra hinanden. Så der er ingen grund til at udfordre skæbnen, når tingene fungerer, siger han.

Bog og lyd

Det er dog ikke kun på den private front, det går godt for Manu Sareen. Han har nemlig også gang i en masse arbejdsmæssige projekter.

Han har skrevet en bog om mænd i overgangsalderen, som udgives i august, hvor han gør meget brug af sig selv. Og det har været hårdt, fortæller han.

- Jeg skal komme mig lidt, for det har været en sindssygt svær proces at skrive den bog, synes jeg. Det har virkelig været hårdt.

Ud over udgivelser på skrift har han også succes med udgivelser på lyd.

- Det er meningen, jeg skal holde ferie selvfølgelig med min familie og sådan noget, men jeg har lavet de her ADHD-podcasts, som er gået fuldstændig amok, så nu har de bedt mig om at lave dem hele sommeren igennem, fortæller han.