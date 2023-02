Derfor deltog han i tv-eksperiment: - Jeg var tyk og trist

I 'Øen VIP' må deltagerne ikke have tandbørster med på øen, og det fik Oliver Bjerrehuus til at gå på rov på stranden i ren desperation for at få rene tænder

Oliver Bjerrehuus elsker at lave tv, og han siger ja til det meste, men derudover havde spradebassen en særlig motivation for at deltage i 'Øen VIP': Han var blevet for fed, og det gjorde ham deprimeret

Tidligere har han stået knivskarpt, når han som model i ind- og udland har lagt ansigt og krop til kampagner hos alskens modebrands.

Men nu er karrieren trappet gevaldigt ned, Oliver Bjerrehuus er blevet 47 år, og vommen vokser nemmere end tidligere.

Derfor kom invitationen til at deltage i realityeksperimentet 'Øen VIP', der har premiere i dag på Kanal 5 og Discovery+, som sendt fra himlen.

- Jeg var blevet tyk. Der var sgu ikke noget at gøre der. Jeg var sgu blevet 'kærestetyk'. Så kunne jeg pludselig tage ned på en ø og holde min kæft, og så ville det være verdens fedeste slankekur. Jeg nåede at tabe 12 kilo, siger Oliver Bjerrehuus til Ekstra Bladet.

Oliver hakket og trimmet for omkring 7 år siden, da han var fyldt 40. Privatfoto

Og her i en lidt mere polstret udgave som 47-årig i forbindelse med 'Øen VIP'. Nogle vil nok mene, at det er pjat, at Oliver kalder sig selv for tyk, men han sætter også høje standarder for sig selv. Foto: Warner Bros. Discovery

Rigtig ked af det

Spradebassen indrømmer, at det virkelig gik ham på:

- Jeg identificerer mig for meget med det. Jeg har gået rundt og været trist. Tyk og trist. Jeg har faktisk været rigtig ked af det over det. Men jeg har det sådan med mig selv, at det er et sundhedstegn. Det afspejler også lidt min psyke – det der med, at man bare er efter sig selv kropsmæssigt.

- Jeg var mest ked af, at jeg var blevet for fed og ikke kunne tabe det igen – jeg kunne slet ikke have det. Jeg havde det simpelthen for hyggeligt, siger en nu slankere Oliver i dag, som med egne ord 'aldrig har haft det bedre i kroppen end nu'.

Oliver yderst til højre her sammen med de syv øvrige kendte medvirkende i 'Øen VIP'. De er: influencer Philine Roepstorff, danser Frederik Nonnemann, læge Charlotte Bøving, kok Thomas Rode Andersen, tv-vært Mille Gori, skuespiller Sebastian Bull og skateboarder Rune Glifberg. Foto: Warner Bros. Discovery

En slank Oliver Bjerrehuus til modeshow i Øksnehallen i 1999. Foto: Thomas Borberg/POLFOTO

Kærestehygge

Privat har han siden 2021 været sammen med Sofie Amalie Elkjær på 22. Forholdet har også spillet ind på vægten, indrømmer sølvræven:

- Jeg har bare en sød kvinde, der spørger, ’hvornår er du hjemme, skat – skal vi ikke lave noget hyggeligt i aften?’. Og så bliver det sådan. Så er der dejlig aftensmad og stearinlys, når man kommer hjem. Jeg skal virkelig lære den slags – at være kærester. Det har altid bare været mig som cykelrytter, uden en cykel, og så bare fuld smæk på.

Oliver Bjerrehuus er meget forelsket i sin kæreste, Amalie Sofie Elkjær. De stod frem som par i april 2021. Hun vil gerne giftes og have børn, og sådan bliver det nok, siger Oliver. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Skal I have børn?

- Altså, hun går på universitetet, og så må vi se, hvor lang tid jeg kan holde det hen og komme med undskyldninger. Vi har det skidegodt sammen, men jeg har fire børn, der er spredt rundtomkring, så lige på det punkt er jeg til 'genoptræning'.

- Hun har min ryg, og hun er pissecool, og hun vil fandeme have børn og giftes – der er ikke så meget pis der. Jeg kan godt overskue flere børn, men det er ikke sådan, at jeg har nogle æggestokke, der bare bløder efter børn. Men jeg holder rigtig meget af hende, så hvis vi skal være sammen, så bliver jeg jo nødt til at give hende en unge på et tidspunkt, griner Oliver.

