Derfor er de smarte: Vil gerne betale overpris

Musiker Oliver Genckel Petersen er en af dem, der har fået fingrene i de populære Lidl-sko, men ville ikke have noget imod at købe med til overpris på DBA

Siden butikskæden Lidl forleden udkom med 'The Lidl Collection' i Danmark, er sko, badesandaler og strømper med Lidl's genkendelige logo blevet revet ned af butikshylderne landet over.

En af dem, som er helt vild med de farverige sko er musikeren Oli, som har det borgerlige navn Oliver Genckel Petersen.

Han har nemlig fået fingrene i de hypede sko. Han var en af de heldige, som fik fat i skoene i sin lokale Lidl.

Købte dem for 111 kroner

- Jeg købte dem for 111 kroner og efter det, så så jeg selvfølgelig, at der var en masse bloggere og sådan nogle, som begyndte at smide billeder op (på de social medier, red.) med dem på. Jeg ved slet ikke, hvad der sker for det der. Det er ret sjovt, fortæller Oli til Ekstra Bladet.

- Lidl har været pissedygtige med deres branding og så er det jo samtidig en megafed sko, så det er nok derfor, at de er blevet så populære, mener Oliver Genckel Petersen.

Normalt forsøger 28-årige Oliver Genckel Petersen at gå uden om, det alle andre har.

- Jeg vil helst have noget, som ingen andre har så det er virkelig kommet bag på mig, at de er blevet så hypede.

Oliver Genckel Petersen er vokset op i en musikalsk familie, og hvis efternavnet lyder bekendt, så er det fordi hans storebror er Niclas 'Nik' Genckel Petersen fra Nik og Jay. Foto: Privat

Sin egen

Oli er musikalsk gået sin egen vej og har også en anderledes tøjstil, som han er meget glad for.

- Jeg kan bedst lige at finde noget brugt, som man er den eneste i verden, som har. Derfor laver jeg faktisk også meget af mit tøj selv. Jeg prøvede at skille mig lidt ud, og derfor har jeg syet mine egne ting og puttet palietter på tøjet så jeg laver også noget af mit tøj selv. Men jeg kan rigtig godt lide farverne og looket på Lidl-skoene, så derfor passer de godt ind i mit Oli-univers.

- Mine er 'ladies traineers', så det er faktisk pigesko. Men jeg har en masse pigesko derhjemme. Hvis skoene er fede nok, så er det lige meget, om de er lavet til piger eller drenge.

Købe dem dyrere

Selvom han var en af de heldige, som fik fingrene i skoene til 111 kroner, og ikke til svimlende beløb på DBA, så er han ikke afvisende overfor, at han selv kunne finde på at købe dem til overpris.

- Hvis jeg fandt ud af, at der ikke var så mange, der havde dem (skoene, red.), så kunne jeg helt sikkert godt finde på at købe dem dyrere på DBA. Helt sikkert, griner han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sneakers har en lang historie for at skabe hype. I 2015 overnattede flere foran Wood Wood i København for at få fingre i et par designet af Kanye West. Kom med på reportage her.