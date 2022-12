Derfor er han stadig 'Pyrus'

Hvis man har fulgt med i Pyrus-snakken den seneste tid, kan man måske sidde tilbage med indtrykket af, at skuespilleren bag den folkekære julenisse, Jan Linnebjerg, er fuldstændig færdig med at agere sjov mand under den omvendte nissekasket.

Og så undrer det måske, at Jan Linnebjerg alligevel render rundt i for eksempel Ishøj By Center forklædt som den elskelige nisse.

Jan Linnebjerg forklarer til Ekstra Bladet, at de kommende - og sidste - Pyrus-shows skyldes et par udskydelser efter corona-pandemien, der også hærgede sidste jul. Men så skulle det til gengæld også være helt slut med Jan og Pyrus.

- Jeg ved ikke, om du kan huske, at der sidste år var noget, der hed 'corona'? Jeg nåede ikke mine shows i Ishøj, Herning og Esbjerg, så vi aftalte, at jeg i stedet ville gøre det i år.

Og det er så det sidste, du gør som 'Pyrus'?

- Ja, det går jeg stærkt ud fra, siger Jan Linnebjerg til Ekstra Bladet.

Lørdag kunne børn og voksne i Ishøj nyde synet af den skægge julenisse på slap line. En oplevelse, der snart forsvinder. Foto: Screenshot fra Facebook/Ishøj By Center

Fornyet opmærksomhed

Sidste måned udgav TV 2 dokumentaren 'Nissen flytter altid med', som netop følger Linnebjerg på sin sidste Pyrus-turné og dykker ned i skuespillerens forhold til nissen, som igennem mange år har betydet meget for Linnebjergs liv og identitet - måske endda lidt for meget.

Og med TV 2's beslutning om i sidste øjeblik at skrotte Pyrus-julekalenderen 'Alletiders Julemand' på grund af stødende indhold, er Pyrus igen for alvor kommet på danskernes vinterkolde læber.

Det har Jan Linnebjerg det dog helt fint med.

- Både dokumentaren, og at TV 2 har sløjfet 'Alletiders Julemand', har jo givet givet en masse ekstra opmærksomhed. Så nu bliver der faktisk spurgt en hel del til Pyrus-optrædener. Det er fint, for jeg er jo glad for, at folk kan lide ham - for når det er ham, så er det også mig. Jeg begræder det ikke, siger han til Ekstra Bladet.

Allerede i 2019 annoncerede Jan Linnebjerg sin 'afskedsturné' med Pyrus. Afskeden blev dog længere end ventet. Her i Esbjerg Storcenter. Foto: Christer Holte

Han har dog ikke lagt skjul på, at han langt fra er enig i TV 2's beslutning om at kaste 'Alletiders Julemand' ud af skorstenen, når man kunne have løst problemet på mindre drastisk vis. Jan Linnebjerg har dog accepteret, at det er sådan, det må være.

- Den ged er barberet, og de (TV 2, red.) har stoppet det. Jeg ved godt, at der er lavet Facebook-grupper med 'Bevar Pyrus' og så noget. Vi kan jo råbe og skrige, skide og slå på trommen, men der sker ikke andet. Beslutningen er jo taget. Det er vel bare at rette ind, og så er det sådan, det er.

- Men jeg synes da, det er ærgerligt. Man kunne jo med et enkelt lille kunstgreb have lavet det om, for eksempel kunne man skrive en advarsel, som man gør i Disney Sjov og mange andre steder. Jeg tror, vi er i en tid nu, hvor man begynder at revidere vores måde at lave tv på tidligere. Men man kan jo bare håbe, at det ikke er alt vores tv-historie, der forsvinder. For det er jo historie, siger Jan Linnebjerg til Ekstra Bladet.

